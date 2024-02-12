Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jadi Petugas KPPS? Berikut 4 Tips Menjaga Kesehatan agar Tampil Bugar saat Bertugas

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:45 WIB
Jadi Petugas KPPS? Berikut 4 Tips Menjaga Kesehatan agar Tampil Bugar saat Bertugas
Tips menjaga kesehatan bagi para petugas KPPS. (Foto: Freepik.com)
PEMILIHAN umum (Pemilu) tinggal menghitung hari. Tentunya masyarakat sangat antusias menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini.

Meski demikian, di balik meriahnya pesta demokrasi yang jatuh pada Rabu 14 Februari 2024, terdapat kelompok yang tengah sibuk mempersiapkan jalannya pemilu. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi salah satu kelompok yang cukup sibuk mempersiapkan jalannya pemilu.

Mereka bertugas untuk mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya pemilihan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu petugas KPPS tentu wajib menjaga kesehatan tubuhnya agar bisa tampil bugar saat bertugas.

Merangkum dari laman Instagram Kementerian Kesehatan (Kemenkes) @kemenkes_ri, Senin (12/2/2024) berikut empat tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan para petugas KPPS. berikut ulasannya.

1. Cukup tidur

Halaman:
1 2 3
      
