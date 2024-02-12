Jangan Sembarangan Mengerikan Rambut, Begini Cara yang Benar

MENJAGA kesehatan rambut agar tetap terlihat sehat dan kuat merupakan kunci memiliki rambut impian. Saat ini, rambut seseorang sering mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan stres karena tak kunjung menemukan solusi.

Maka dari itu mengetahui perawatan rambut tidak kalah penting untuk diketahui. Menurut Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Audrey Natalia menjelaskan perawatan rambut yang paling simple dilakukan yaitu dengan terlebih dahulu memperhatikan cara mengeringkan rambut.

“Pakai kipas angin? Hair dryer? Atau dibiarkan begitu saja? Dari ketiga pilihan itu ternyata yang paling baik adalah menggunakan hair dryer lho. Intinya rambut jangan dibiarkan basah terlalu lama,” kata dr Audrey, dikutip dalam akun TikToknya @dr.audrey_natalia, Senin (12/2/2024).

Berdasarkan salah satu studi terbaru menyatakan semakin lama rambut seseorang dalam keadaan basah, maka akan semakin rapuh dan mudah patah. Ini terjadi karena saat rambut dalam kondisi basah maka akan menggembung dan bengkak. Salah satunya pada bagian di batang rambut.

Nama bagian rambut tersebut adalah sel membran kompleks. Ini semacam lem yang merekatkan semua bagian dari batang rambut supaya kuat. Untuk itu, dr Audrey menyarankan sehabis keramas seseorang menutup rambutnya menggunakan microfiber towel.

“Karena ini bisa ngeringin rambut Anda sampai dua kali lebih cepat dari handuk biasa. Setelah Anda keringkan sebentar, Anda copot dan pakai hair dryer ini yang penting ya, setting hair dryer kamu itu di panas yang rendah dan kasih jarak sekitar 15 cm dari kulit kepala supaya suhu yang diterima sama batang rambut kamu itu ideal di sekitar 47 derajat,” ucapnya.

Lebih lanjut, dr Audrey menyarankan agar seseorang yang menggunakan hair dryer juga tidak memusatkannya kepada satu titik saja, tetapi ke semua bagian rambut dengan cara menggerak-gerakannya, agar panas yang diterima pada rambut juga menjadi merata dan tidak membuat rambut rusak.