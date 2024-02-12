Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dorong Pengembangan SDM Gim Lokal Surabaya, Wamenparekraf: Pengelolaan Bisnis Perlu Diperkuat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |21:44 WIB
Dorong Pengembangan SDM Gim Lokal Surabaya, Wamenparekraf: Pengelolaan Bisnis Perlu Diperkuat
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: dok. Kemenparekraf RI)
WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) gim lokal di Surabaya, Jawa Timur.

Menurutnya, penguatan SDM merupakan kunci dari pengembangan industri gim lokal. Salah satunya lewat pendidikan yang perlu dimiliki.

“Saat saya mengunjungi studio gim di Korea, saya melihat mereka mengembangkan sektor gim ini melalui pendidikan. Begitu saya cari tahu ternyata yang mereka ajarkan bukan dari segi teknisnya saja, tapi bisnisnya,” kata Angela, saat mengunjungi Studio Mojiken Studios di Surabaya, Senin (12/2/2024).

Angela juga menyempatkan berdiskusi untuk menampung aspirasi dari Mojiken Studios, komunitas Gamedev Arek Suroboyo (GADAS), dan Asosiasi Game Indonesia (AGI).

Dikatakannya, dari segi teknis pembuatan gim lokal sampai saat ini sudah semakin baik, namun masih perlu diperkuat dari sisi pengelolaan bisnisnya.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Misalnya, dari sisi pengembangan IP, ini butuh ahli untuk memahami potensinya seperti apa, karena tidak semua bisa memahami potensi IP seperti apa yang cocok pada gim yang dimilikinya,” kata dia.

Lebih lanjut, Angela mengapresiasi Mojiken Studios yang merupakan developer game indie berbasis di Surabaya. Salah satu karyanya yaitu 'A Space for the Unbound' sukses menarik perhatian internasional.

Gim-gim yang dirilis oleh Mojiken Studios hampir semuanya mendapatkan ulasan positif dari para pemainnya.

“Yang pasti saya sangat bangga dengan achievement Mojiken dengan A Space for Tne Unbound yang telah memenangkan berbagai penghargaan,” terangnya.

“Bahkan di Tokyo pada tahun 2022 sebelum launching sudah mendapatkan penghargaan sehingga di tahun 2023 saat launching langsung hits luar biasa,” timpal Angela.

