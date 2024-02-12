Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Australia Ingatkan Warganya yang Liburan ke Indonesia Jelang Pemilu 2024, Ini Kata Sandiaga Uno

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:25 WIB
Australia Ingatkan Warganya yang Liburan ke Indonesia Jelang Pemilu 2024, Ini Kata Sandiaga Uno
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

PEMERINTAH Australia memperingatkan warganya yang hendak liburan ke Indonesia agar berhati-hati menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Demikian diungkap dalam laman Smart Traveller Australia yang meminta para masyarakat negeri kanguru waspada lantaran Indonesia berisiko tinggi menjelang momen pemungutan suara.

Menanggapi travel warning Australia untuk warganya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut angkat bicara.

Menurutnya, imbauan tersebut hanya sebatas peringatan dan tidak ada mengarah pada pembatalan kunjungan ke Indonesia.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Annastasya Rizqa/MPI)

“Iya, saya sudah baca travel warning. Itu standarnya alert, ada imbauan agar mereka berhati-hati,” ungkap Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandiaga Uno di Jakarta, Senin (12/2/2024).

“Bukan membatalkan kunjungannya ke Indonesia ya,” timpal Sandi.

Menurut dia, kunjungan turis dari Australia justru meningkat ke Indonesia, salah satu faktornya lantaran letak geografis Australia yang dekat.

Halaman:
1 2
      
