Kunjungan Wisman ke Indonesia Kalah dari Thailand dan Vietnam, Sandiaga: Kita Harus Hati-Hati

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menaprekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Thailand dan Vietnam kini sudah mengungguli Indonesia. Tren tersebut terjadi di tengah di tengah kebijakan Bali yang menerapkan pungutan pajak bagi turis asing.

Sandi lantas mengimbau agar pelaku ekraf berhati-hati dan tetap bisa bersaing untuk menggaet turis asing ke Indonesia.

“Kita harus hati-hati karena sekarang Thailand dan Vietnam sudah di atas kita dalam menarik jumlah wisatawan,” ujar Sandi dalam acara Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Adapun perihal pungutan pajak turis asing di Bali, menurut Sandi, kebijakan tersebut bukan untuk menyaring para turis yang datang, namun demi meningkatkan pengelolaan sampah dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Pungutan yang dilakukan ini tujuannya bukan untuk memfilter, tapi agar kita bisa meningkatkan pengelolaan sampah kita agar lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Sebelumnya, Sandi sempat optimistis jika wisman di Tanah Air tidak berkurang meski adanya kebijakan pungutan pajak bagi turis asing di Bali.