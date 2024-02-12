Komunitas Kreatif di Jatim Siap Gelar Event Menarik demi Dongkrak Pariwisata

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo bertemu berbagai komunitas kreatif di Jawa Timur, Minggu, 11 Februari 2024. Angela mengajak mereka berkolaborasi meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Salah satunya yang hadir adalah Generasi Pesona Indonesia (Genpi). Genpi merupakan wadah untuk menjaring komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia dalam upaya mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif dari mulai lingkup yang terkecil.

BACA JUGA: Angela Tanoesoedibjo Ajak Komunitas Kreatif di Jatim Kolaborasi Tingkatkan Sektor Parekraf

"Genpi terbentuk atas dasar semangat dari komunitas di daerah yang ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan pariwisata, khususnya dalam bidang promosi," ucap Ketua Genpi, Siti Chotijah.

Perwakilan komunitas lantas berharap bisa lebih banyak difasilitasi untuk bisa berkolaborasi dengan membuat event-event menarik.

“Tidak harus event besar, misalnya seperti kopi festival, kompetisi kecil-kecilan, yang bisa menjadi triger untuk pertumbuhan ekonomi kreatif lokal,” ungkap Owner Brodie Coffee sekaligus Content Creator Fahmi Adimara.

BACA JUGA: Angela Tanoesoedibjo Dorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Wisata di Sidoarjo

Pesan ini disampaikan para komunitas pada acara Nemuin Komunitas (Netas) bertema 'Peran Komunitas di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024' bersama Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo.