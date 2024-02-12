Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Komunitas Kreatif di Jatim Siap Gelar Event Menarik demi Dongkrak Pariwisata

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |18:23 WIB
Komunitas Kreatif di Jatim Siap Gelar Event Menarik demi Dongkrak Pariwisata
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo bertemu komunitas kreatif Jawa Timur (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo bertemu berbagai komunitas kreatif di Jawa Timur, Minggu, 11 Februari 2024. Angela mengajak mereka berkolaborasi meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Salah satunya yang hadir adalah Generasi Pesona Indonesia (Genpi). Genpi merupakan wadah untuk menjaring komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia dalam upaya mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif dari mulai lingkup yang terkecil.

"Genpi terbentuk atas dasar semangat dari komunitas di daerah yang ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan pariwisata, khususnya dalam bidang promosi," ucap Ketua Genpi, Siti Chotijah.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

Perwakilan komunitas lantas berharap bisa lebih banyak difasilitasi untuk bisa berkolaborasi dengan membuat event-event menarik.

“Tidak harus event besar, misalnya seperti kopi festival, kompetisi kecil-kecilan, yang bisa menjadi triger untuk pertumbuhan ekonomi kreatif lokal,” ungkap Owner Brodie Coffee sekaligus Content Creator Fahmi Adimara.

Pesan ini disampaikan para komunitas pada acara Nemuin Komunitas (Netas) bertema 'Peran Komunitas di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024' bersama Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
      
