20 Tahun Menanti Perjalanan, Wanita Ini Malah Tiba di Kota yang Salah

SEORANG wanita yang telah memimpikan perjalanan seumur hidup ke dataran tinggi Skotlandia ini harus berakhir kecewa.

Ya, banyak orang Inggris bermimpi menaiki kereta glamor untuk melakukan perjalanan menuju pemandangan menakjubkan di Skotlandia Utara. Sayangnya, impian tersebut urung terlaksana bagi pelancong wanita ini.

Dia mengira akan membuka mata pada pemandangan hijau subur dan puncak gunung yang menjulang tinggi, namun malah harus turun dari kereta di pusat Kota Edinburgh.

Mandy Charlton, yang dikenal sebagai 'Your TikTok Mum', merencanakan perjalanan dari Newcastle, tempat tinggalnya.

Kemudian, menaiki rute ke Fort William dengan kereta Caledonian Sleeper, tetapi karena hujan lebat dan banjir, perjalanannya dipersingkat begitupun penumpang lain di dalamnya.

Dia berbagi kekecewaannya di TikTok, menjelaskan bahwa penumpang dibangunkan lebih awal pada pukul 05.00 pagi. Diberitahu bahwa mereka harus turun di Edinburgh. Itulah yang membuat mereka kecewa, lapor EdinburghLive.

(Foto: Instagram/@mandycharlton)

Sebaliknya, penumpang harus mencari cara alternatif untuk melakukan perjalanan ke Fort William atau naik kereta di kemudian hari ketika banjir sudah surut.

“Ketika saya membeli Sleeper untuk Fort William tadi malam, saya tidak menyangka akan turun di Edinburgh pagi ini. Tentu saja, banjir tidak dapat dihindari mereka seharusnya memahami betapa stresnya hal ini," keluh Mandy.

“Ini adalah perjalanan yang telah saya tunggu selama 20 tahun dan saya sedikit sedih saat ini," tambahnya.

“Saya mendapat pesan teks pagi ini yang mengatakan bahwa pengembalian dana sebagian dilakukan secara otomatis. Mereka akan menerima pengembalian dana sebesar 50 persen. Ini berarti bahwa pengalaman tidur masih dikenakan biaya 180 poundsterling (Rp3,5 juta). Saya akan belajar dari pengalaman ini hanya karena sesuatu yang mahal bukan berarti bagus," terang Mandy.