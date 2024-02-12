Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 92 Ribu Orang Selama Libur Isra Miraj dan Imlek

KERETA Cepat Whoosh berhasil melayani 92 ribu penumpang selama long weekend pada 7-11 Februari 2024, dengan kenaikan rata-rata mencapai 35 persen dibanding pekan sebelumnya.

Pada periode tersebut, KCIC mengoperasikan 208 perjalanan kereta cepat Whoosh. Dengan rincian 40 perjalanan reguler dan 8 perjalanan tambahan untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang.

Rata-rata volume mencapai 18 ribu penumpang per hari dengan puncaknya terjadi pada 8 Februari 2024 di 20 ribu penumpang.

Adapun mayoritas pada setiap jadwal pemberangkatan okupansi Whoosh pada musim liburan berkisar di antara 80 hingga100 persen.

(Foto: PT KCIC)

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyatakan peningkatan ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan libur Isra Miraj, Cuti Bersama, dan Hari Raya Imlek untuk berlibur baik di Bandung maupun di Jakarta.

Penumpang Kereta Cepat Whoosh didominasi oleh penumpang kelas premium economy sebanyak 93,4 persen dan sisanya merupakan penumpang first class dan business class.

Rute favorit penumpang adalah Halim - Padalarang pp, di mana 80 persen dari pengguna yang berangkat dari Halim turun di Stasiun Padalarang dan sebaliknya.