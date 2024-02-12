Intip Keseruan Perayaan Tahun Baru Imlek di Lido Lake Resort by MNC Hotel

LIDO Lake Resort by MNC Hotel di kawasan MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menampilkan berbagai aktivitas seru dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek kepada para tamunya. Berbagai atraksi seperti barongsai hingga live music disuguhkan untuk menghibur pengunjung.

"Kegiatan kita dalam merayakan Tahun Baru Imlek di 2024 ini, kita ada beberapa program yaitu ada Imlek Dinner dengan live music, liong dan barongsai performance dan berbagai kegiatan Activity untuk anak anak dan keluarga khas imlek, kata Manager of Marketing Communication Lido Lake Resort, M. Rizki Sutrisna.

Selain orang dewasa, aktivitas menarik juga disiapkan untuk anak-anak yang berkaitan dengan Shio Naga Kayu pada Tahun Baru Imlek ini. Seperti permainan tembak naga, tangga naga dan Balon naga yang diikuti oleh puluhan tamu hotel.

"Betul, (perayaan Tahun Baru Imlek) ini untuk tamu hotel yang menginap di periode Imlek dari mulai hari Jumat dan Sabtu. Kita full book, ada 100 kamar terisi kegiatannya ramai diikuti sekitar 20-30 anak-anak dan beserta keluarganya," terang Rizki.

(Foto: MNC Media)

Adapun yang spesial dalam perayaan Tahun Baru Imlek di Lido Lake Resort by MNC Hotel ini kata dia, yakni penampilan barongsai dan liong. Atraksi tersebut mendapat antusias sangat tinggi dan para tamu pun sangat terhibur.

"Antusiasnya sangat tinggi, bahkan sampai keliling-keliling barongsainya ke area restoran, area lobby, banyak yang berswafoto juga. Mereka sangat antusias untuk memberika angpao keberuntungan, harapan-harapan mereka juga pada saat perayaan Imlek di tahun ini sangat seru sekali tadi. Antusias banget sampai acara kita tadi yang biasanya selesai jam 19.00 WIB, ini baru selesai jam 20.00 WIB karena sangat ramai dan seru," tuturnya.

Selain itu, para tamu juga dapat menikmati fasilitas lain di Lido Lake Resort by MNC Hotel salah satunya Lido Adventure Park.

Di sini, para tamu hotel dapat mencoba berbagai jenis permainan outbound yang beragam dan menantang seperti flying fox, high rope dan sky bike selain itu juga ada fasilitas edukasi seperti mini zoo dan strawberry farm.