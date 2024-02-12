Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Hal Sepele yang Berisiko Bikin Orang Ketinggalan Pesawat, Pernah Alami?

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:29 WIB
3 Hal Sepele yang Berisiko Bikin Orang Ketinggalan Pesawat, Pernah Alami?
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

BEPERGIAN menggunakan pesawat memang sangat menyenangkan. Namun, ada satu hal paling dikhawatirkan pelancong manakala mereka ketinggalan pesawat.

Setiap tahun, banyak orang di bandara di seluruh dunia terjebak dalam kesalahan yang mengakibatkan mereka justru telat dan tertinggal dalam penerbangan.

Ketinggalan pesawat adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi pelancong saat musim liburan. Meski demikian, ada cara mudah untuk memastikan perjalanan Anda di bandara berjalan semulus mungkin.

USA Today Blueprint melakukan survei terhadap 5.000 pelancong Amerika di mana mereka menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab sepela seseorang ketinggalan pesawat.

Dalam studi tersebut, pelancong disuguhkan 15 pertanyaan dalam tiga kategori utama: bagasi, kesiapan, dan pos pemeriksaan. Dalam laporannya, ditemukan tiga faktor penyebab utama pelancong berisiko ketinggalan pesawat. Berikut ketiga hal tersebut, seperti dikutip dari laman The Sun.

1. Lupa lepas ikat pinggang

Menurut survei, sebanyak 28 persen dari mereka mengakui bahwa mereka kerap lupa melepas ikat pinggang saat antre melewati pemeriksaan keamanan bandara.

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

Kesalahan ini dapat menghabiskan banyak waktu, terutama saat petugas keamanan harus memeriksa ulang penumpang yang lupa melepas barang-barang tersebut.

Kesalahan ini terjadi pada pelancong yang terburu-buru, tetapi dapat dihindari dengan lebih memerhatikan proses pemeriksaan keamanan dan mempersiapkan diri sebelum tiba di bandara.

2. Handphone dan perhiasaan

Sebanyak 28 persen pelancong berisiko ketinggalan pesawat karena masih mengenakan perhiasan atau memegang ponsel (handphone).

Tindakan ini dapat menyebabkan barang tersebut terdeteksi oleh alat pemindai keamanan, hal ini memicu penundaan dan memaksa penumpang untuk kembali antri ke titik awal proses pemeriksaan.

Untuk menghindari kesalahan ini, penting bagi pelancong untuk melepaskan perhiasan dan meletakkan ponsel serta barang lainnya di tray yang disediakan sebelum melewati x-ray.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement