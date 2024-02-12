Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Bagikan Tips agar Produk Ekraf Lebih Berdaya Saing, Apa Saja?

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mendorong peningkatan dan penguatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif (ekraf) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada acara 'Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Produk Ekraf Kabupaten Sidoarjo' di Hotel Luminor Sidoarjo, Angela membagikan tips agar produk ekraf semakin berdaya saing.

“Kita harus yakin dengan produk kita. Dan produk kita juga harus konsisten kualitasnya, sehingga jika kita mau naik kelas, misal ada instansi mau beli dalam jumlah besar dan terus-menerus maka kualitasnya harus tetap terjaga,” kata Angela.

Selain itu, Angela mendorong pelaku ekraf agar bisa memperkuat branding dalam produknya. Ia juga menekankan mereka juga harus proaktif di era digital terutama dalam memasarkan produknya.

“Oleh karena itu, ke depan kita harus meningkatkan kapasitas kita dalam penjualan online. Di marketplace itu ada berbagai macam produk berkompetisi, dan itu butuh kiat-kiat tersendiri tentang bagaimana brandingnya, pengemasannya, ini memang butuh pemahaman khusus dan ada proses trial error,” tuturnya.