Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Suku Buton Sangat Ditakuti Kompeni Belanda

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |06:34 WIB
Ternyata Ini Alasan Suku Buton Sangat Ditakuti Kompeni Belanda
Fardan, salah satu anak Suku Buton bermata biru (Foto: Instagram/@denikoes)
A
A
A

PADA masa penjajahan Belanda dulu, sejumlah suku di Indonesia berupaya keras melawan penindasan kompeni dengan taktik perang gerilya hingga ilmu magis.

Tentunya beberapa prajurit Belanda terkadang kesulitan menghadapi berbagai suku asli Indonesia ini. Di mana salah satunya adalah Suku Buton, Sulawesi Tenggara yang ternyata jadi salah satu yang paling ditakuti tentara kolonial Belanda.

Lantas mengapa Suku Buton begitu ditakuti Belanda? Hal itu rupanya dikarenakan wilayah Buton yang dekat Maluku memiliki sumber daya alam melimpah.

Terlebih rempah-rempahnya cukup banyak sehingga Belanda harus berlaku sopan kepada Suku Buton agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya.

Hal itu diperkuat ketika para penjajah Belanda dan Portugis mengekspansi Maluku untuk mencari rempah-rempah, Buton dinilai sebagai kawasan yang cukup strategis. Kapal mereka singgah di Buton sebelum tiba ke Maluku.

Pulau Buton

(Foto: Instagram/@wahidnurhayat)

Selain strategis, Buton dikenal kaya akan hasil bumi, terutama rempah-rempah. Karenanya, Belanda tidak berani menjajah Buton.

Dengan adanya Kerajaan Buton yang kuat, pihak Belanda tidak ingin mencari masalah dan justru menjalin hubungan baik dengan suku ini untuk mendapat rempah-rempah.

Sebagai informasi, Suku Buton adalah sebuah suku yang banyak menempati wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang lebih tepatnya di Pulau Buton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/406/2960264/mengenal-kaghati-kolope-layang-layang-tertua-di-dunia-berusia-4-000-tahun-dari-muna-2BKvd0S7Od.JPG
Mengenal Kaghati Kolope, Layang-Layang Tertua di Dunia Berusia 4.000 Tahun dari Muna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/11/406/2559793/pesona-wisata-buton-selatan-tebing-tengkorak-hingga-masjid-kuno-berusia-3-abad-gXqxMEO29z.JPG
Pesona Wisata Buton Selatan, Tebing Tengkorak hingga Masjid Kuno Berusia 3 Abad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/14/406/2455477/pemerintah-gelontorkan-rp36-miliar-tata-kawasan-wisata-wakatobi-yO3FJPoErH.JPG
Pemerintah Gelontorkan Rp36 Miliar Tata Kawasan Wisata Wakatobi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/30/406/1971117/menilik-pesona-pulau-labengki-raja-ampatnya-sulawesi-tenggara-o3PlBZdxGQ.jpg
Menilik Pesona Pulau Labengki, Raja Ampatnya Sulawesi Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/05/406/1946340/cantiknya-kampung-tenun-warna-warni-di-baubau-2JQs9FNtk1.jpg
Cantiknya Kampung Tenun Warna-warni di Baubau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/19/406/1874801/keunikan-pulau-tasipi-mulai-penduduk-hingga-bentang-alamnya-kwd0hLGbHB.jpg
Keunikan Pulau Tasipi, Mulai Penduduk hingga Bentang Alamnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement