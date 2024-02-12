Ternyata Ini Alasan Suku Buton Sangat Ditakuti Kompeni Belanda

PADA masa penjajahan Belanda dulu, sejumlah suku di Indonesia berupaya keras melawan penindasan kompeni dengan taktik perang gerilya hingga ilmu magis.

Tentunya beberapa prajurit Belanda terkadang kesulitan menghadapi berbagai suku asli Indonesia ini. Di mana salah satunya adalah Suku Buton, Sulawesi Tenggara yang ternyata jadi salah satu yang paling ditakuti tentara kolonial Belanda.

Lantas mengapa Suku Buton begitu ditakuti Belanda? Hal itu rupanya dikarenakan wilayah Buton yang dekat Maluku memiliki sumber daya alam melimpah.

Terlebih rempah-rempahnya cukup banyak sehingga Belanda harus berlaku sopan kepada Suku Buton agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya.

Hal itu diperkuat ketika para penjajah Belanda dan Portugis mengekspansi Maluku untuk mencari rempah-rempah, Buton dinilai sebagai kawasan yang cukup strategis. Kapal mereka singgah di Buton sebelum tiba ke Maluku.

(Foto: Instagram/@wahidnurhayat)

Selain strategis, Buton dikenal kaya akan hasil bumi, terutama rempah-rempah. Karenanya, Belanda tidak berani menjajah Buton.

Dengan adanya Kerajaan Buton yang kuat, pihak Belanda tidak ingin mencari masalah dan justru menjalin hubungan baik dengan suku ini untuk mendapat rempah-rempah.

Sebagai informasi, Suku Buton adalah sebuah suku yang banyak menempati wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang lebih tepatnya di Pulau Buton.