HOME WOMEN FOOD

Potret Wamenparekraf Angela Icip Kopi Racikan Barista Surabaya

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:24 WIB
Potret Wamenparekraf Angela Icip Kopi Racikan Barista Surabaya
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif di Jawa Timur. Salah satunya, dengan mengunjungi komunitas barista di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Angela mengajak dialog dan berdiskusi dengan para pelaku industri kopi di Kota Surabaya, Senin (12/2/2024), untuk bertatap muka secara langsung. Bertempat di Tepi Barat Rumah Kopi (TBRK) di kawasan Ngagel, diskusi ini diikuti puluhan perwakilan komunitas barista dari Jawa Timur.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan yang sama, Angela berkesempatan menikmati langsung kopi racikan Barista Muhammad Aji.

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Masdaru Khoiri)

"Wah enak sekali ya. Saya bisa kopi apa saja, suka," ujar Angela usai menyeruput kopi hitam.

Halaman:
1 2
      
