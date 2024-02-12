Potret Wamenparekraf Angela Icip Kopi Racikan Barista Surabaya

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif di Jawa Timur. Salah satunya, dengan mengunjungi komunitas barista di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Angela mengajak dialog dan berdiskusi dengan para pelaku industri kopi di Kota Surabaya, Senin (12/2/2024), untuk bertatap muka secara langsung. Bertempat di Tepi Barat Rumah Kopi (TBRK) di kawasan Ngagel, diskusi ini diikuti puluhan perwakilan komunitas barista dari Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Angela berkesempatan menikmati langsung kopi racikan Barista Muhammad Aji.

(Foto: MPI/ Masdaru Khoiri)

"Wah enak sekali ya. Saya bisa kopi apa saja, suka," ujar Angela usai menyeruput kopi hitam.