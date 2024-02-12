5 Makanan Khas Imlek, Kue Keranjang hingga Yu Sheng

MAKANAN khas Imlek yang paling populer dan banyak dicari adalah kue keranjang. Punya rasa manis dan kenyal, kue keranjang cocok disantap bareng keluarga jelang tahun baru Imlek.

Kue keranjang terbuat dari tepung beras dan gula merah dan dapat dimakan polos, dicelupkan ke dalam susu kental manis atau digoreng agar garing. Kue kerangkang mengandung banhyak serat sehingga baik untuk pencernaan.

Selain kue keranjang, masih banyak makanan khas Imlek lainnya yang tak kalah lezat. Di antaranya:

1. Kue Mangkuk

Kue keranjang dan kue mangkuk sama-sama bertekstur kenyal. Namun, keduanya jauh berbeda. Kue keranjang mirip dodol, sementara kue mangkuk lebih mirip kue pada umumnya. Kudapan yang terbuat dari tepung beras selain enak, tampilannya juga cukup cantik. Mirip seperti kelopak yang mekar, kue mangkuk menyimbolkan keberuntungan. Semakin banyak yang kamu makan, kamu akan semakin mujur.

2. Kue Lapis Legit

Berwarna kecokelatan dengan banyak lapisan, itulah kue lapis legit. Cita rasanya begitu memanjakan lidah dan menyimbolkan rezeki yang berlapis-lapis.

Orang Tionghoa sering memberikan kue lapis legit kepada anggota keluarga, teman, maupun rekan kerja. Hal itu dilakukan sebagai cara tak langsung untuk mendoakan keberuntungan dan rezeki kepada mereka.

BACA JUGA:

3. Jeruk Mandarin

BACA JUGA:

Selain kudapan, masyarakat Tionghoa juga mempersiapkan jeruk. Dalam kebudayaan China, buah yang satu ini sarat makna positif. Bentuk bulat jeruk yang tampak seperti mentari bermakna kebahagiaan yang menguntungkan. Sementara itu, warna oranye diidentikkan dengan emas sehingga jeruk disimbolkan sebagai sebuah keuntungan.

Sama seperti kue lapis legit, orang Tionghoa juga kerap memberikan buah ini ke sanak saudara sebagai cara untuk mendoakan kemakmuran dan kebahagiaan.