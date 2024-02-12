Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Cumi Goreng Mentega, Lezat dan Mudah Diolah

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |05:01 WIB
Resep Makan Malam Cumi Goreng Mentega, Lezat dan Mudah Diolah
Resep Makan Malam Cumi Goreng Mentega. (Foto: Instagram)




RESEP makan malam hari ini adalah cumi goreng mentega yang nikmat disantap bersama keluarga. Cumi merupakan salah satu hidangan seafood yang digemari banyak orang.

Selain enak, cumi pun mudah diolah. Bagi Anda yang memang doyan akan seafood, cocok banget menyantap menu satu ini. Mengutip Instagram @doyanmasak, berikut cara membuatnya.

Bahan utama:

- 300 gr cumi kupas, dipotong bulat

- 3 siung bawang putih, haluskan

- 1 sendok teh garam

- 1/4 sendok teh merica bubuk

- 2 sendok teh air jeruk nipis

Bahan Pelapis :

- 2 butir telur, kocok lepas

- 100 gr maizena

Bahan Saus :

- 1 buah bawang bombay, potong-potong

- 2 siung bawang putih, cincang

- 1 sendok makan kecap inggris

- 1 sendok makan kecap manis

- 1/4 sendok teh garam

- 1/4 sendok teh merica

- 1/2 sendok teh gula pasir

- 1/2 sendok teh air jeruk limau

- 50 gr margarin, untuk menumis

