HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Gohyong yang Lagi Viral, Kreasi ala Chef Devina Hermawan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |04:31 WIB
Resep Sarapan Gohyong yang Lagi Viral, Kreasi ala Chef Devina Hermawan
Resep Sarapan Gohyong. (Foto: Youtube)
A
A
A

RESEP sarapan hari ini adalah gohyong, kuliner kaki lima yang tengah viral. Salah satu tempat paling terkenal yang menjual makanan ini adalah Gohyong Cikini.

Gohyong merupakan sajian gulungan daging cincang (biasanya ayam dan udang) yang dibungkus kulit lumpia lalu digoreng sebelum disajikan ke para pembeli. Chef Devina Hermawan pun membagikan resep Gohyong yang bisa dicoba di rumah, lengkap dengan bahan sausnya.

Berikut resep Gohyong ala Chef Devina Hermawan dikutip dari kanal YouTube pribadinya:

Bahan kulit:

80 gr tepung terigu protein sedang

40 gr maizena

280 ml air

1 butir telur

2 sdm minyak

¾ sdt garam

Bahan isian:

500 gr paha ayam filet dengan kulit ( keadaan mentah lalu rebus )

250 gr baso sapi

130 gr tapioka

40 gr tepung terigu protein sedang

2 butir telur

1 batang daun bawang, iris

5 siung bawang merah

5 siung bawang putih

1 sdt baking powder

2 sdt garam

2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt penyedap

2 sdt gula pasir

½ sdt merica

1 sdm air, jika diperlukan

Bahan saus:

4 sdm saus tomat

2 sdm kecap asin

1 ½ sdm saus tiram

2 sdm kecap inggris

40 gr gula merah

2 sdt penyedap

4 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sdm margarin

1 ½ sdt bubuk ngohiong

800 ml air rebusan ayam

Pelengkap:

cabai rawit hijau iris

