Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Terong Daging Cincang, Kaya Protein dan Antioksidan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |03:32 WIB
Resep Makan Siang Terong Daging Cincang, Kaya Protein dan Antioksidan
Resep Makan Siang Terong Daging Cincang. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP makan siang hari ini adalah terong daging cincang. Satu porsi terong dapat menyediakan setidaknya 5% dari kebutuhan harian seseorang akan serat, tembaga, mangan, B-6, dan tiamin.

Terong adalah sumber senyawa fenolik yang bertindak sebagai antioksidan. Sementara daging cincang kaya akan protein yang penting untuk pertumbuhan otot, perbaikan, dan kesehatan secara keseluruhan.

Cara membuatnya sangat mudah lho. Anda bisa mengikuti resep terong daging cincang yang praktis dan simple yang dikutip dari Instagram @michelealex.

Bahan:

3 terong ukuran sedang

1/2 sdt garam

1 sdm gula

air secukupnya

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/298/2972961/telur_pete_balado-536l_large.jpg
Resep Makan Malam Telur Pete Balado, Cocok untuk Tanggal Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976793/resep-makan-siang-tongseng-ceker-dan-kepala-ayam-simpel-tapi-lezat-o6oTtAl1nR.jpg
Resep Makan Siang Tongseng Ceker dan Kepala Ayam, Simpel Tapi Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976782/resep-makan-siang-tongseng-ayam-tanpa-santan-rasanya-segar-plXnWLH3CU.jpg
Resep Makan Siang Tongseng Ayam Tanpa Santan, Rasanya Segar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/298/2976365/resep-makan-siang-garang-asam-ayam-kampung-rasanya-bikin-kangen-KddWorbFSp.jpg
Resep Makan Siang Garang Asam Ayam Kampung, Rasanya Bikin Kangen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975308/resep-makan-siang-ayam-rendang-pedas-gurih-mudah-buatnya-kok-khvHaESFTS.jpg
Resep Makan Siang Ayam Rendang Pedas Gurih, Mudah Buatnya Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975300/resep-makan-siang-rendang-ayam-lezat-bumbu-instan-menu-akhir-bulan-yang-nikmat-xEPT5LFaSK.jpg
Resep Makan Siang Rendang Ayam Lezat Bumbu Instan, Menu Akhir Bulan yang Nikmat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement