HOME WOMEN WOMEN

Main Rasa Bersama Sasa, Hidupkan Kenangan Lezat Kuliner dan Kekayaan Budaya

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |11:48 WIB
Main Rasa Bersama Sasa, Hidupkan Kenangan Lezat Kuliner dan Kekayaan Budaya
SASA luncurkan buku resep eksklusif "Main Rasa Bersama Sasa" (Foto: Dok PT Sasa Inti)
JAKARTA-SASA, produsen bumbu masak nomor 1 di Indonesia, pionir dalam pengalaman kuliner mempersembahkan buku resep eksklusif "Main Rasa Bersama Sasa" pada Kamis (25/1/2024) di The Forest, Jakarta Selatan. Karya ini bukan sekadar kumpulan resep, melainkan persembahan cita rasa yang menghidupkan kembali kenangan lezat dalam ingatan, memadukan inovasi kuliner, kekayaan budaya, dan keunggulan dalam setiap halaman.

Buku resep eksklusif "Main Rasa Bersama Sasa" menceritakan perjalanan rasa yang menggugah selera dari negara-negara di Asia seperti Indonesia, Jepang, Korea, Tiongkok, Thailand, India, hingga Timur Tengah dalam satu buku resep yang menarik.

Menelusuri sejarah budaya dan cerita asal usul setiap resep, buku ini membawa imajinasi kita untuk merasakan kekayaan rempah-rempah yang berpadu dengan kelembutan citarasa sempurna di setiap resepnya. Setiap halaman menciptakan kisah bagi perpaduan otentik tradisi kuliner, menunggu siapa saja untuk mencoba meresapinya. Karena sejatinya rasa tak pernah berpihak, bukan hanya milik satu orang dan hanya bisa dirasakan satu bangsa.

Buku resep "Main Rasa Bersama Sasa" bukan hanya karya rasa, tetapi juga keindahan visual yang menarik. Setiap lembar resepnya memiliki ilustrasi yang memukau menghadirkan hidangan dengan keindahan dan detail yang memikat, membawa pembaca dalam perjalanan imajinasi yang tak terlupakan.

Dalam  peluncuran buku resep “Main Rasa” tersebut, hadir  Chef Norman Ismail yang telah cukup lama berkecimpung di industri kuliner dan berbagai tamu undangan lainnya yang turut memeriahkan acara ini untuk mencoba langsung resep-resep yang ada di buku tersebut.

