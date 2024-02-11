Viral Kisah Haru Seorang Bocah Pamerkan Juara 2 Lomba Tahfidz ke Kuburan Ibunya

DITINGGAL pergi oleh ibu selama-lamanya merupakan hal yang paling menyakitkan, apalagi jika mereka masih kecil. Seperti yang dialami oleh seorang bocah yang kisahnya belakangan viral di jagat maya.

Pasalnya, pasca-ditinggal pergi selama-lamanya, bocah tersebut masih tampak rajin mengunjungi makam sang ibu. Bahkan, ada salah satu momen mengharukan di mana sang bocah masih ingin tampak membuat sang ibu bangga dengan prestasi yang baru saja berhasil ia raih.

Usut punya usut, bocah tersebut baru saja berhasil meraih juara 2 lomba Tahfidz. Piala hasil menang lomba tersebut bahkan bocah itu bawa saat berziarah ke makam sang ibunda.

Momen tersebut tampak diabadikan dalam sebuah potret yang diunggah di akun TikTok @generasisandwich08. Dalam unggahan potret tersebut, tersematkan juga keterangan yang mewakili ungkapan isi hati bocah tersebut.

“09 Februari 2024, di akhir jum’at bulan Rajab ini Aa ada hadiah buat mama m. Aa juara 2 lomba tahfidz mah, mama pasti bangga kan punga Aa,” kata si bocah, melalui keterangan unggahan tersebut.

Dalam keterangan unggahan itu juga, bocah tersebut turut mengungkapkan rasa sedihnya yang begitu mendalam karena tidak lagi bisa menjalani momen Ramadhan bersama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Mah, ramadhan mulai terasa, ramadhan tahun ini dan seterusnya akan membawa ku kepada luka hebat yang tak bisa ku temukan penawarannya,” tuturnya.

“Kemana lagi kudapati suasana ramadhan yang penuh bahagia? Apa aku bisa menahan air mata saat bersantap sahur tanpamu?” lanjutnya.