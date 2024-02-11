Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Ide Kado Valentine, Berkesan walau Tak Mahal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |11:10 WIB
5 Ide Kado Valentine, Berkesan walau Tak Mahal
Kado Valentine. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAIN Pemilu, pada tanggal 14 Februari nanti juga bertepatan dengan hari Valentine. Jika Pemilu menjadi pesta rakyat, maka Valentine pun merupakan hajatan para pasangan.

Biasanya, di momen spesial ini Anda bisa memanfaatkannya untuk memberikan kado berharga untuk si dia. Tak perlu mahal, kado yang tulus dan berarti dijamin bisa bikin orang terkasih semakin cinta.

Nah, bila Anda masih bingung ide kado apa yang spesial untuk pasangan, jangan khawatir. Ada beberapa ide kado valentine yang bisa Anda berikan untuk si dia di momen berharga ini. Berikut rekomendasi ide kado Valentine untuk pasangan yang sederhana tapi tetap bermakna dilansir Youtophia dan India Time.

Sepatu Couple

Pertama ada kota musik. Kotak musik bisa menjadi ide yang cocok untuk kado Valentine. Anda bisa menghiasnya dengan berbagai stiker manis atau foto-foto bersama pasangan. Selain bisa digunakan jangka panjang, kotak musik juga menjadi ide kado yang romantis untuk si dia.

Lukisan

Selanjutnya ada lukisan. Bukan sebuah lukisan yang megah dan mahal, tapi gambar pasanganmu atau kalian berdua. Anda bisa memilih berbagai jenis lukisan tersebut, seperti yang dibuat di atas kanvas, atau lukisan kekinian yang kini dipajang di sebuah bingkai kaca transparan.

Meski sederhana, ide lukisan tersebut memiliki makna cinta dan membuat pasanganmu bahagia.

Scrapbook

Scrapbook juga bisa jadi ide untuk hadiah Valentine yang simple tapi juga bermakna. Jangan khawatir, membuat scrapbook tak serumit itu. Cobalah untuk menyiapkan kumpulan kertas yang nantinya akan disusun menjadi sebuah buku.

Isilah kertas-kertas tersebut dengan berbagai foto Anda dan pasangan saat melewati momen berharga. Jangan lupa beri tulisan manis dan hias scrapbook Anda semenarik mungkin.

