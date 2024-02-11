4 Pasangan Zodiak Cocok untuk Menikah, Klop Jadi Pasangan Suami-Istri

BANYAK orang bermimpi memiliki pasangan hidup yang tepat, tetapi tidak semua orang bisa menjaga hubungan asmara dengan baik. Meski pun banyak yang memilih jalan perpisahan, ada beberapa pasangan yang dinilai memiliki kecocokan untuk menikah dan membangun kehidupan bersama.

Nah, menurut astrologi, kecocokan pasangan sedikit banyak bisa dilihat dari zodiak yang dimiliki karena melihat dari karakter alami atau kepribadian bawaan sifat dari zodiak yang dipunya.

Dilihat dari kacamata astrologi, disebut ada beberapa pasangan zodiak yang dinilai cocok dan terbaik untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (11/2/2024) berikut empat zodiak yang disebut terbaik untuk menikah.

BACA JUGA: 4 Zodiak Ini Punya Love Language Physical Touch

1. Aries dan Libra: Aries dan Libra termasuk pasangan zodiak yang saling melengkapi, menciptakan keseimbangan dan menarik. Aries memberikan gairah, sementara Libra penuh dengan keharmonisan. Hal ini membuat Aries dan Libra dianggap sebagai pasangan yang ideal untuk sebuah pernikahan.