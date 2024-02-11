Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Pasangan Zodiak Cocok untuk Menikah, Klop Jadi Pasangan Suami-Istri

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |23:00 WIB
4 Pasangan Zodiak Cocok untuk Menikah, Klop Jadi Pasangan Suami-Istri
Pasangan zodiak cocok untuk menikah, (Foto: Freepic.diller/Freepik)
A
A
A

BANYAK orang bermimpi memiliki pasangan hidup yang tepat, tetapi tidak semua orang bisa menjaga hubungan asmara dengan baik. Meski pun banyak yang memilih jalan perpisahan, ada beberapa pasangan yang dinilai memiliki kecocokan untuk menikah dan membangun kehidupan bersama.

Nah, menurut astrologi, kecocokan pasangan sedikit banyak bisa dilihat dari zodiak yang dimiliki karena melihat dari karakter alami atau kepribadian bawaan sifat dari zodiak yang dipunya.

Dilihat dari kacamata astrologi, disebut ada beberapa pasangan zodiak yang dinilai cocok dan terbaik untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (11/2/2024) berikut empat zodiak yang disebut terbaik untuk menikah.

1. Aries dan Libra: Aries dan Libra termasuk pasangan zodiak yang saling melengkapi, menciptakan keseimbangan dan menarik. Aries memberikan gairah, sementara Libra penuh dengan keharmonisan. Hal ini membuat Aries dan Libra dianggap sebagai pasangan yang ideal untuk sebuah pernikahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement