Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pedagang Burung di Area Wihara Dharma Bakti Ketiban Rezeki Gegara Perayaan Imlek

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |07:44 WIB
Pedagang Burung di Area Wihara Dharma Bakti Ketiban Rezeki Gegara Perayaan Imlek
Tradisi melepas burung saat Imlek. (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

PERAYAAN Imlek menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang burung yang berada tak jauh dari Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat. Para pedagang ketiban rejeki nomplok selama dua hari, 9 dan 10 Februari 2024 saat para jemaat datang untuk beribadah.

Selain melakukan sembahyang, jemaat juga melakukan tradisi pelepasan burung saat berada di Wihara. Sehingga, mereka akan membeli burung dari penjual di depan Wihara Dharma Bakti.

Seorang pedagang bernama Ali (21) mengungkap bahwa omsetnya melambung tinggi ketika Imlek. Pasalnya, jemaat di Wihara Dharma Bakti membeli burung demi menjalankan tradisi yang biasa dilakukan.

"Memang tiap hari (jualan). Dampaknya jadi lebih rame ya, karena ini kan hari perayaan jadi orang-orang sambil sembahyang sambil lepas burung karena kan udah tradisi," ujar Ali saat dijumpai di kawasan Wihara Dharma Bakti Ketiban Rezeki, Glodok, Jakarta Barat, Sabtu 10 Februari 2024.

Tradisi melepas burung

Pelepasan burung sendiri dimaknai sebagai kebebasan bagi seluruh makhluk di bumi ini dalam menyambut tahun yang baru. Selain itu, pelepasan burung sebagai harapan agar kehidupan selalu berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari hal-hal buruk.

Ali mengaku burung yang laku keras dibeli para jemaat adalah burung pipit. Biasanya mereka akan membelinya sesuai usia atau berjumlah 108 burung yang ditaruh dalam box.

Adapun jumlah 108 menjadi simbol dari harapan satu keluarga dimana angka 8 dipercaya merupakan angka keberuntungan. Satu ekor burung pipit dijual seharga 1.500 rupiah saja. Nantinya para jemaat akan membuka box tersebut dan burung pipit di dalamnya akan terbang bebas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement