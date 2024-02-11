Titi DJ Ungkap Rahasia Awet Muda di Usia Jelang 60 Tahun

SALAH satu diva senior Titi Dwi Djajati atau lebih dikenal Titi DJ, bisa dibilang masih terlihat awet muda meski usianya sudah 57 tahun, atau dengan kata lain jelang 60 tahun.

Menurut Titi DJ rahasia wajah cerah dan mudanya itu berasal dari rasa syukur yang selalu ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kalau saya selalu bersyukur dengan apa yang saya jalani, kalau kita berlatih untuk selalu merasa bersyukur, pasti akan bahagia, kalau kita terlihat bahagia, itu akan terpancar dari muka," ungkap Titi saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Salah satu Diva Indonesia itu tak menampik bahwa kunci lainnya, dengan merawat wajahnya. Salah satunya tahun lalu Titi DJ menjalani operasi anti aging di Korea.

(Foto: MPI/ Ayu Utami)

Namun tak menampik, tentunya pelantun hits Sang Dewi itu mengaku juga merawat wajahnya dengan perawatan kecantikana dari luar.

"Seperti yang kalian tahu, saya juga baru melakukan anti aging surgery pada tahun lalu di Korea, tapi bukan berarti setelahnya tidak dirawat," tambahnya.