5 Tempat Wisata Bernuansa Alam di Bogor, Suasananya Asri Tenangkan Jiwa

MOMEN akhir pekan kali ini terasa sangat spesial karena libur panjang yang bertepatan dengan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat untuk liburan menikmati akhir pekan kian tinggi.

Bagi Anda yang masih bingung mau habiskan libur akhir pekan ke mana, maka bisa berkunjung ke Bogor, Jawa Barat. Selain jaraknya yang hanya satu jam dari Jakarta, Bogor menyimpan banyak destinasi wisata menarik, terlebih bagi Anda penyuka wisata alam.

Berikut lima di antara tempat wisata bernuansa alam yang bisa Anda jelejahi bersama keluarga di Bogor, Jawa Barat.

1. Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor jadi destinasi wisata favorit untuk melepas penat dan menghabiskan momen liburan.

Di Kebun Raya Bogor Anda bisa melihat berbagai jenis tanaman dan juga menikmati berbagai taman yang menarik. Anda bisa bersantai dan berfoto bersama di spot-spot foto yang instagramable.

(Foto: Instagram/@pojok_kosan)

Di Kebun Raya Bogor terdapat Kolam Gunting, Museum Zoologi, Taman Bambu, Makan Kuno Belanda, Taman Meksiko Taman Akuatik, Griya Anggrek, Taman Sudjana Kassan, Taman Astrid dan berbagai tempat lainnya.

Selain itu, jika Anda lapar dan haus, jangan khawatir, di Kebun Raya Bogor juga terdapat restoran dan kafe bahkan kedai-kedai yang menawarkan makanan dan minuman yang lezat.

Untuk mengatasi lonjakan pengunjung, pihak Kebun Raya Bogor telah menyiapkan fasilitas dengan angka yang maksimal seperti sepeda, scooter, golf car dan shuttle bus. Pihak Kebun Raya Bogor juga memaksimalkan kesiapan staff di lapangan.

2. Kawasan wisata Puncak

Bogor selalu identik dengan Puncak. Tempat ini memiliki udara yang sejuk dengan hamparan kebun teh yang sangat indah.

(Foto: Instagram/@adit.syahfiar)

Di Puncak banyak tempat wisata menarik yang bernuansa alam, mulai dari curug, kebun teh, dan masih banyak lagi. Selain itu banyak juga tempat wisata hits dan wahana menarik yang bisa dicoba.

3. Hutan Pinus Gunung Pancar

Hutan Pinus Gunung Pancar juga jadi salah satu tempat favorit masyarakat. Anda bisa melakukan berbagai aktivitas dengan suasana alam terbuka, seperti piknik, berkemah, hiking, hingga berkuda.

Selain itu, di tempat ini juga ada pemandian air panas. Kapan lagi bisa healing sambil berendam air panas dan menikmati pemandangan pohon pinus dan suasana alam yang indah.

3. Kebun Raya Cibodas

Kebun Raya Cibodas juga bisa jadi alternatif Anda menikmati suasana alam yang sejuk dan asri. Di Cibodas banyak aktivitas seru yang dilakukan seperti tracking ke curug, piknik, dan masih banyak lagi.