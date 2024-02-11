10 Destinasi Wisata Keluarga di Solo, Yuk Jelajahi Sebelum Libur Panjang Usai

De Tjolomadoe, salah satu destinasi wisata populer di Solo, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@brilly.hidayat)

SOLO dikenal sebagai pusat warisan budaya dan destinasi wisatanya yang menarik. Jika Anda sedang berlibur ke Solo, terdapat berbagai tempat wisata keren yang cocok dieksplor bersama keluarga.

Berikut 10 destinasi wisata keluarga yang bisa Anda jelajahi sebelum libur panjang usai.

1. The Heritage Palace

The Heritage Palace terletak di Honggobayan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Di sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan beberapa bangunan bersejarah, koleksi mobil antik, museum 3D, serta Omah Walik. Untuk harga tiket masuk, dikenakan biaya sebesar Rp55.000 per orang.

2. Pasar Gede

Pasar Gede merupakan tempat di mana Anda dapat menemukan makanan dan minuman legendaris yang telah ada bahkan hingga tiga generasi, seperti Es Dawet Telasih Bu Dermi, serta berbagai kuliner yang menarik di dalam pasar.

(Foto: Instagram/@setyototoque)

Alamatnya berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57129.

3. Solo Safari

Tempat wisata ini adalah hasil dari revitalisasi dan rebranding dari Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). Alamatnya berada di Jalan Ir. Sutami No. 109, Kelurahan Kentingan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah.

Jam buka Solo Safari pada hari Senin hingga Jumat, tempat ini buka dari pukul 08.30 hingga 16.30 WIB, sedangkan pada Sabtu dan Minggu, bukanya dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.30 WIB.

4. Bukit Mongkrang

Bukit Mongkrang adalah salah satu destinasi wisata yang menarik di Solo. Pada akhir pekan, banyak wisatawan yang mendirikan tenda dan bermalam di bukit ini. Jalur trekking yang relatif mudah membuatnya cocok bagi pendaki pemula.

(Foto: Instagram/@hanabasukii)

Harga tiket masuk dimulai dari Rp5.000-an per orang. Alamatnya berada di Lapangan Tlogo Dringo Karanganyar, Gondosuli Kidul, Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah.

5. Grojogan Sewu

Salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi di Solo adalah Grojogan Sewu. Tempat ini menawarkan pemandangan alam yang menyegarkan, terutama air terjunnya. Dikelilingi oleh tebing-tebing hijau, Grojogan Sewu sangat cocok untuk dikunjungi Anda selama liburan.

Terletak tidak jauh dari pusat kota Solo, tepatnya di Jalan Raya Tawangmangu, Beji, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.