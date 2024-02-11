Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Pilot Punya Kamar Rahasia buat Tidur di Pesawat, Seperti Apa Ya?

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |10:35 WIB
Ternyata Pilot Punya Kamar Rahasia buat Tidur di Pesawat, Seperti Apa Ya?
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

PERNAHKAH terpikir di benak Anda ke mana pilot pergi untuk tidur selama penerbangan? Seorang pilot membuat takut para penumpang dengan mengungkap ruangan yang nyaman, tetapi sesak. Tempat para kapten tidur selama perjalanan jarak jauh.

“Mereka mempunyai pilihan berbeda untuk memilih menutup mata,” jelas pilot Ethiopian Airlines dan instruktur A350, Capt. Tewodros Solomon dalam video yang diunggah ke akun Instagramnya, @captain_tewodros dan telah ditonton 4,9 juta kali.

Dalam cuplikan berikutnya, penonton dibawa ke ruang dengan akses terbatas di belakang kokpit. Dilengkapi dua kursi yang dapat direbahkan.

Di atas terdapat ranjang tidur yang tampak sempit dan tertutup oleh tirai, seperti versi modern dari ranjang tidur di atas kapal galleon abad ke-18.

Kabin tidur siang khusus ini umumnya hanya tersedia pada penerbangan jarak jauh (melebihi 7 jam waktu penerbangan).

Menurut laporan The Points Guy, dalam perjalanan yang lebih pendek, para penerbang biasanya tidur di kursi kelas bisnis yang diperuntukkan bagi kru.

Kamar Tidur Pilot

Kamar rahasia pilot (Foto: Instagram/@captain_tewodros)

Tentu saja, banyak netizen yang terkejut dengan tempat tidur pilot. Ada yang melabeli kursi tersebut sebagai 'klaustrofobia'.

“Bukankah kursinya terlalu sempit?” tanya seseorang.

“Bahu seseorang hampir tidak muat di sana. Sebagai penumpang yang tidak punya pekerjaan, kecuali menonton film tidak apa-apa, tetapi untuk pilot yang bertugas?”

Sementara itu, banyak komentator yang merasa terganggu dengan anggapan bahwa pilot tidur di pesawat.

"Mereka tidur? Ketakutan baru terbuka,” tulis seorang yang khawatir.

“Mengapa mereka tidur selama penerbangan? Mereka dibayar untuk mengemudikan pesawat,” seru yang lain.

