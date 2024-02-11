Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Kawanan Paus Orca Terjebak Bongkahan Es, 6 Jam Berjuang Melawan Maut

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |07:58 WIB
Viral Kawanan Paus Orca Terjebak Bongkahan Es, 6 Jam Berjuang Melawan Maut
Paus Orca (Foto: Instagram/@wikstrom_photography)
SEBUAH video tragis menunjukkan sekelompok paus pembunuh atau orca terjebak di tengah bongkahan es.

Mamalia laut itu nampak berusaha mengatur napas. Sekira 13 ekor orca terjebak dalam es yang terapung di lepas Pantai Hokkaido, Jepang utara.

Rekaman itu disiarkan oleh lembaga penyiaran nasional Jepang NHK. Menunjukkan kawanan paus orca terjebak di tengah lapisan es yang luas di dekat semenanjung Shiretoko, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO terkenal dengan satwa liarnya.

Pakar Kelautan, Seiichiro Tsuchiya sedang melakukan penelitian di daerah tersebut, ketika menemukan hewan yang tertangkap melalui drone miliknya.

Paus Orca Terjebak Bongkahan Es

(Foto: X/@BNONews)

“Saya melihat sekitar 13 paus pembunuh dengan kepala mencuat dari lubang es,” kata Seiichiro kepada penyiar.

“Mereka tampaknya kesulitan bernapas, dan sepertinya mereka termasuk tiga atau empat anak paus,” tambahnya.

Para pejabat di kota mengatakan bahwa es yang tebal membuat mustahil untuk mendekati kawanan paus tersebut. Mereka hanya bisa menyaksikan dan berharap es yang tebal itu mencair sehingga memungkinkan orca keluar.

“Kami tidak punya pilihan selain menunggu es mencair dan mereka bisa melarikan diri,” kata seorang pejabat kepada NHK.

