HOME WOMEN FOOD

5 Cafe Rooftop Populer di Jakarta, Cocok untuk Santai Bareng Teman-Teman

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |22:05 WIB
5 Cafe Rooftop Populer di Jakarta, Cocok untuk Santai Bareng Teman-Teman
Cafe Rooftop di Jakarta. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA memang memiliki segudang cafe yang bisa menjadi tempat untuk berkumpul atau sekadar melepas lelah. Cafe dengan konsep rooftop outdoor di Jakarta kini masih ramai dikunjungi. Pasalnya, konsep cafe ini menawarkan view dan suasana yang berbeda.

Mulai dari nuansa garden hingga pemandangan dari ketinggian. Nah, cafe mana saja ya yang hingga kini masih jadi andalan di kota Jakarta? Berikut daftarnya, dilansir dari berbagai sumber.


Hause Rooftop

Kafe dengan konsep outdoor rooftop pertama yakni ada di atas gedung di Setiabudi, Jakarta Selatan. Namanya Hause Rooftop. Lokasi kafe ini ada di MD Palace, Tower 2, Jl. Setiabudi No 7.

Nuansa kafe ini sangat nyaman untuk nongkrong dan ngopi bersama dengan teman. Kafe ini buka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Anda yang ingin menikmati hiruk-pikuknya kota Jakarta, bisa memilih malam hari di mana lampu-lampu jalanan dan kendaraan akan terlihat cantik dari ketinggian.

Sky Garden Cafe

Ingin menikmati malam hari dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap? Anda bisa datang ke Sky Garden Cafe yang ada di lantai 3 Hotel Rasuna Icon, Jl. Karet Nomor 3, Setiabudi.

Cafe outdoor Jakarta Selatan ini menawarkan tempat nongkrong dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Suasana di kafe ini cukup asri karena terdapat banyak tanaman. Kafe ini buka mulai pukul 6 sore sampai 10 malam saja.

Jam-jam ini cocok untuk Anda yang ingin nongkrong ngopi bersama dengan teman atau pasangan. Anda yang ingin makan malam romantis bersama dengan pasangan juga bisa memilih tempat ini.

The Hermitage

The Hermitage menjadi salah satu hotel dengan rooftop café & restaurant terbaik di Jakarta. Hotel yang bergaya kolonial dan berlokasi di kawasan Menteng ini punya café/restaurant sekaligus lounge di atap dengan nama La Vue.

Tepatnya terletak di lantai sembilan hotel, Anda bisa mencicipi hidangan lezat yang disajikan lengkap dengan pemandangan kota Jakarta yang indah di La Vue.

