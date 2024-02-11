Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Goreng Telur Korea, Kaum Malas Masak Merapat!

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |14:00 WIB
Resep Nasi Goreng Telur Korea, Kaum Malas Masak Merapat!
Resep nasi goreng telur Korea, (Foto: Twitter @dwitasaridwita)
SEBAGIAN orang ada yang bisa memasak tapi suka malas membuat menu yang rumit dan banyak langkah pembuatan, sehingga hanya ingin membuat menu-menu yang simple.

Jika Anda salah satunya, mungkin resep satu ini cocok dan menarik untuk dicoba karena anti ribet dan tidak memakan banyak waktu, ialah sajian Nasi Goreng Telur Korea. Tak perlu berlama-lama, berikut uraian resepnya sebagaimana dikutip dari akun Twitter penulis sekaligus food enthusiast, Dwitasari Dwita, @dwitasaridwita, Minggu (11/2/2024)

Bahan-bahan:

- 2 piring nasi sisa semalam

- 2 telur ayam (supaya tidak amis, pakai telur yang khusus)

- 1 batang daun bawang, iris tipis

- 1 sendok the kecap asin

- Setengah sendok teh saus tiram

- Setengah sendok teh kaldu jamur

- Garam secukupnya (tidak usah kebanyakan karena sudah pakai kecap asin)

- 1 sendok teh, minyak wijen

- 1 sendok makan, margarin

- 2 sendok makan, minyak goreng

- 3 butir bawang putih, ulek halus

- Lada secukupnya

Halaman:
1 2
      
