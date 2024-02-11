New York Fashion Week: Hengki Kawilarang hingga Alleira Batik Unjuk Gigi di Hari Ke-2

NEW YORK Fashion Week (NYFW) 2024-2025 digelar pada 10 Februari 2024, waktu setempat. NYWF 2024-2025 sendiri berlangsung dari 9-14 Februari 2024 mendatang, di Kota New York, Amerika Serikat.

Sederet jenama Tanah Air pun turut andil dalam NYFW kali ini. Sebut saja deretan koleksi dari Catherine Njoo yang juga sebelumnya di tahun 2017 pernah mengikuti NYFW, koleksi dari desainer Hengki Kawilarang, hingga desainer Shannelom Yuma.

Selain itu, ada juga koleksi Alleira Batik yang kembali hadir dan merupakan musim ke tiga untuk mereka unjuk gigi di NYFW. Alleira Batik sendiri tampak berkolaborasi dengan Ende dan juga Musume.

Di pergelaran NYFW kali ini, Catherine Njoo menampilkan koleksi bertajuk 'The Power of Aphrodite', di mana setiap jahitan dan detail koleksi yang ditampilkan tampak menghadirkan esensi dewi Athena yang paling cantik, Aphrodite.

Dari sifon mengalir hingga renda bersulam rumit, koleksi Catherine menampilkan beragam kain dan tekstur yang menonjolkan bentuk feminin. Setiap gaun dirancang untuk menyanjung dan menonjolkan lekuk tubuh alami, memberdayakan setiap wanita yang memakainya.

Sementara itu, desainer Hengki Kawilarang menampilkan sederet koleksi gaun bernuansa hitam dan putih dengan desain yang lebih ‘segar’ dan elegan. Dalam koleksi Black & White ini, Hengki menggandeng Nabila Ayu dan berkolaborasi bersama untuk menciptakan looks pakaian yang cocok digunakan generasi muda masa ini.

Mulai dari penggunaan aksentuasi mutiara, bahan tule, hingga hiasan bunga dari laser cut untuk koleksinya kali ini. Hengki menampilkan 10 koleksi Black & White yang didominasi oleh rok, organza, sarung tangan, hingga korset model ringan.

Lalu, desainer Shannelom Yuma menampilkan sederet koleksi yang menampilkan keindahan berbagai jenis wastra nusantara, mulai dari batik, tenun dan ulos.

Sederet koleksi yang ditampilkan Alleira Batik di NYFW kali ini juga tak kalah mencuri perhatian. Lewat koleksi Fusion Attractive, Alleira Batik menampilkan busana dengan detail ornamen klasik motif batik yang berpadu padan di dalam rangkaian flora.