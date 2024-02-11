Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Aura Kasih hingga Anya Geraldine Pakai Cheongsam, Mana yang Paling Kece?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |18:01 WIB
Potret Aura Kasih hingga Anya Geraldine Pakai Cheongsam, Mana yang Paling Kece?
Artis Pakai Cheongsam. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERAYAAN Imlek memang dirayakan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, beberapa artis Tanah Air turut merayakannya dengan mengenakan busana khas Imlek, salah satunya Cheongsam.

Meski bukan keturunan Tionghoa, beberapa artis Tanah Air berikut ini ikut membagikan potret cantik mereka dalam balutan cheongsam nan modis. Siapa saja mereka? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber.

Aura Kasih

Aura Kasih

Janda cantik satu ini memang terkenal kerap tak gagal tampil seksi dalam balutan busana apapun, termasuk busana khas wanita Tionghoa. Dalam potret ini, Aura Kasih terlihat menggunakan oufit Imlek yang cukup unik.

Outfit ini memang kerap dikenakan oleh karakter One Piece, Boa Hancok. Adapun tampilannya, berupa atasan kimono crop top berpadu dengan bawahan rok berwarna merah dengan detail belahan paha tinggi .

Anya Geraldine

Anya Geraldine

Alih-alih mengenakan cheongsam merah , dalam potret ini Anya justru memilih mengenakan cheongsam berwarna biru. Namun, cheongsam tersebut tampak sukses membuat penampilan Anya terlihat elegan memiliki detail kerah tinggi, dan detail motif batik berwarna emas.

Anya juga tampak mendukung penampilannya dengan mencepol rambut panjangnya, serta menghiasnya dengan tusuk konde berwarna emas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement