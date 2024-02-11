Potret Aura Kasih hingga Anya Geraldine Pakai Cheongsam, Mana yang Paling Kece?

PERAYAAN Imlek memang dirayakan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, beberapa artis Tanah Air turut merayakannya dengan mengenakan busana khas Imlek, salah satunya Cheongsam.

Meski bukan keturunan Tionghoa, beberapa artis Tanah Air berikut ini ikut membagikan potret cantik mereka dalam balutan cheongsam nan modis. Siapa saja mereka? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber.

Aura Kasih

Janda cantik satu ini memang terkenal kerap tak gagal tampil seksi dalam balutan busana apapun, termasuk busana khas wanita Tionghoa. Dalam potret ini, Aura Kasih terlihat menggunakan oufit Imlek yang cukup unik.

Outfit ini memang kerap dikenakan oleh karakter One Piece, Boa Hancok. Adapun tampilannya, berupa atasan kimono crop top berpadu dengan bawahan rok berwarna merah dengan detail belahan paha tinggi .

Anya Geraldine

Alih-alih mengenakan cheongsam merah , dalam potret ini Anya justru memilih mengenakan cheongsam berwarna biru. Namun, cheongsam tersebut tampak sukses membuat penampilan Anya terlihat elegan memiliki detail kerah tinggi, dan detail motif batik berwarna emas.

Anya juga tampak mendukung penampilannya dengan mencepol rambut panjangnya, serta menghiasnya dengan tusuk konde berwarna emas.