HOME WOMEN FASHION

5 Kesalahan yang Sering Terjadi saat Membeli Sepatu

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |17:00 WIB
5 Kesalahan yang Sering Terjadi saat Membeli Sepatu
Kesalahan saat membeli sepatu, (Foto: ASphotofamily/Freepik)
A
A
A

SEPATU menjadi salah satu fashion item penting untuk menunjang penampilan seseorang secara keseluruhan. Bukan hanya untuk melengkapi gaya berbusana saja, sepatu juga menjadi kebutuhan manusia untuk melindungi kaki.

Kini sepatu telah memiliki berbagai macam model sesuai perkembangan tren yang terus berjalan. Oleh karenanya banyak orang yang membeli sepatu hanya karena tergiur dengan model yang bagus atau lucu, tapi tidak mengutamakan kenyamanan.

Kesalahan dalam memilih sepatu ternyata bukan hanya berdampak pada kenyamanan kaki lho, melainkan juga pada kesehatan kaki. Berikut beberapa kesalahan ketika memilih sepatu yang bisa membuat kaki terasa sakit dan tak nyaman, dikutip dari Bright Side, Minggu (11/2/2024)

 BACA JUGA:

1. Tidak tahu jenis kaki: Salah satu kesalahan familiar yang sering dilakukan, yakni membeli sepatu tanpa menyesuaikan jenis kaki. Padahal ada tiga jenis kaki yaitu flat, normal, dan pes cavus. Tiap orang bisa mengetahui jenis kakinya, dengan merendam kaki di dalam air lalu menginjak selembar karton.

Jika melihat jejak kaki penuh ditandai, Anda mungkin memiliki kaki rata, jadi disarankan untuk membeli sepatu yang mencegah sol masuk ke dalam saat menginjaknya. Sebaliknya, jika memiliki lengkungan yang sangat menonjol, maka akan terlihat lubang di tengah telapak kaki, yang berarti lebih baik memilih sepatu yang memberikan bantalan lebih banyak. Jika bagian tengah tapak kaki hanya setengah penuh, berarti kaki Anda normal.

Halaman:
1 2 3
      
