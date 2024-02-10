3 Potret Outfit Tenis Wulan Guritno, Pamer Perut Mulus dan Body Goals

WULAN Guritno merupakan salah satu artis yang memang rajin berolahraga. Salah satu olahraga yang tengah ditekuni Wulan Guritno adalah tenis.

Ibu tiga anak tersebut pun kerap berlatih tenis bersama teman-teman selebritinya. Terlihat beberapa aktivitas latihan dan pertandingan wanita kelahiran London tersebut membagikannya di akun Instagram pribadinya.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya outfit Wulan yang terlihat sporty dan stylish. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum gaya sporty Wulan Guritno saat main tenis. Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno.

Tampil sporty

Wulan Guritno selalu tampil kece dalam berbagai momen, termasuk saat berolahraga. Seperti di foto ini dia tampil sporty memakai crop top ketat warna putih dipadukan dengan mini skirt putih sambil memegang raket. Dia tampil dengan rambut dikuncir satu dan makeup natural.

Pamer perut rata

Pada foto selanjutnya dia pose bersandar memakai outfit sporty. Salah satu yang menarik, crop top putih yang dia pakai nampak menunjukkan perutnya yang rata. Meski menginjak usia 42 tahun, namun gayanya masih kece bak ABG.