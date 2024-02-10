Potret Menantang Pamela Safitri di Atas Kasur, Tampil Menggoda dengan Kemben Merah

PAMELA Safitri merupakan pedangdut Indonesia berparas cantik. Pamela juga disebut sebagai 'Miyabi' Indonesia karena kerap memamerkan penampilan seksinya.

Melalui media sosial pribadinya, penyanyi yang tergabung dalam Duo Srigala ini tak sungkan tampil dengan pose yang menantang. Penampilannya pun selalu bikin gagal fokus netizen.

Seperti pada postingan terbarunya, dia foto selfie memakai kemben merah. Pamela pun menggoda para pengikutnya lewat posenya.

"Jangan lupa stay safe, stay healthy and stay with me," tulis Pamela dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @pamelaaaasafitri.

Tampil seksi

Potret seksi Pamela saat foto selfie di kamar. Dia tampil menggoda dalam balutan kemben dress warna merah. Memakai dress terbuka dengan bagian dada yang rendah, tubuh mulusnya begitu terlihat. Ia pose centil sambil mengedipkan satu matanya. Penampilannya bikin netizen gagal fokus.

"Pamela makin manja," kata @ceceb***

"Yang merah jangan sampai lepas," tambah @bursa***

Pamer senyum manis

Pada foto selanjutnya Pamela selfie dengan menunjukkan ruangan kamarnya. Rambut panjangnya terlihat digerai dan dia memakai makeup natural berwarna pink. Pamela nampak memesona dengan senyum manisnya.

Pose menggoda

Di foto ini Pamela terlihat memegang kemben dressnya sambil selfie. Kemudian dia memberikan ekspresi wajah menggoda sambil mengedipkan mata dan menunjukkan bibirnya yang seksi.