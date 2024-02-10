Potret Via Vallen Liburan ke Turki Bareng Suami, Pamer Kemesraan Bikin Iri

DI awal tahun ini pedangdut Via Vallen dan suaminya Chevra Yolandi terlihat menikmati liburan bersama. Pasangan ini memilih menyambangi Turki untuk menghabiskan momen liburan.

Momen liburan itu Via bagikan di laman Instagramnya. Berbagai keseruan seakan tergambar jelas dalam sebuah foto. Dalam momen itu, pasangan yang menikah pada 2022 itu terlihat memamerkan kemesraan.

Kehangatan itu seakan keduanya tengah menjalani bulan madu untuk kesekian kalinya. Berikut ulasannya dari Instagram @viavallen.

Menikmati momen musim dingin

Via Vallen dan Chevra menikmati liburan musim dingin di Turki. Dalam momen itu, Via memakai inner krem dipadukan dengan jaket tebal berburu, rok, legging dan sneakers. Sementara itu sang suami memakai kaus hitam dipadukan dengan jaket coklat, cargo pants, sneakers, kacamata dan topi. Sang suami terlihat memeluk Via yang sedang tersenyum ke kamera.

"Indah banget," kata @jayvi***

"Pasangan yang serasi," komen @nunuk****

Mengunjungi berbagai destinasi wisata

Selama di Turki, pasangan ini mengunjungi beberapa destinasi wisata. Seperti di foto ini, pelantun lagu Sayang itu terlihat foto dnegan latar taman dan pohon tanpa daun. Langit biru di belakangnya membuat foto tersebut makin estetik.