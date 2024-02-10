Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Vogue Kumpulkan 40 Wanita Legendaris Dunia dalam Satu Frame, Ada Idolamu?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |21:44 WIB
Vogue Kumpulkan 40 Wanita Legendaris Dunia dalam Satu Frame, Ada Idolamu?
A
A
A

BRITISH Vogue memang kerap melakukan pemotretan sederet artis legendaris dunia. Nah, belakangan mereka melakukan sesi pemotretan 40 artis wanita legendaris dunia dalam satu waktu dan satu frame yang sama?

Ya, hal inilah yang baru-baru ini dilakukan Edward Enninful. Ia ingin membuat sejarah pemotretan terakhirnya itu untuk menuntaskan masa jabatannya sebagai editor-in-chief Vogue Inggris.

Vogue Cover

“Wanita telah membentuk Vogue Inggris selama hampir 108 tahun hingga saat ini dan tentunya telah memberi informasi pada setiap momen selama enam setengah tahun masa jabatan saya di sini, belum lagi memimpin dan membimbing saya sepanjang hidup saya,” ujar Edward, dilansir dari laman British Vogue.

Dalam sesi pemotretan kali ini, pria 51 tahun itu sukses menggandeng total 40 bintang wanita dunia dalam satu bingkai pemotretan. Mulai dari selebriti, supermodel, aktris, atlet, hingga presenter ternama.

Misalnya, model legend Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista, Christy Turlington, hingga Cindy Crawford yang tampak kompak mengenakan busana hitam-putih di sesi pemotretan nan langka itu.

Ada juga sederet top model generasi milenial dan Gen Z yang ikut satu frame di sampul majalah edisi Maret 2024 itu. Mulai dari Gigi Hadid, Irina Shayk, Lottie Moss, Kaia Gerber, Adwa Aboah, Jourdan Dunn, hingga Karlie Kloss.

