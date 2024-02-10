MFWS 2024 Launching Komunitas Pengusaha Perempuan Internasional

MODEST Fashion & Womenpreneur Summit (MFWS) 2024 menjalankan berbagai event penting dan menarik. Salah satunya dirangkai dengan peresmian komunitas pengusaha perempuan internasional ‘International Womenpreneur Community Launch’.

Agenda peresmian komunitas yang berlangsung pada hari kedua bertujuan untuk mewujudkan visi besar yakni membangun komunitas pengusaha perempuan internasional. Melalui komunitas ini, para pengusaha perempuan dari seluruh dunia dan berbagai sektor bisnis diharapkan dapat berkumpul dan berkolaborasi demi menciptakan sebuah support system untuk saling membantu dan menguatkan pertumbuhan bisnis satu sama lain.

Peresmian komunitas womenpreneur internasional ini juga ditandai dengan dipilihnya Sally Giovanny, Founder BT Batik Trusmi sebagai ketua. Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan rasa syukurnya kepada semua pihak yang telah memberikan support terhadap peluncuran International Womenpreneur Community yang kini telah resmi terbentuk serta sekaligus menyatakan rasa syukur atas kesuksesan acara MFWS 2024.

“Masyaallah, Alhamdulillah terima kasih buat semuanya supportnya, ini suatu penghargaan yang luar biasa. Harapannya MFWS akan terus berlangsung dan kita akan selalu menantikan event-event selanjutnya di Turki November nanti Insyallah,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, pengusaha perempuan Indonesia ini berharap kesuksesan MFSW 2024 dapat menjadi motivasi untuk kolaborasi berikutnya. “Akan lebih banyak lagi partisipan yang pasti akan berdampak luar biasa. Kita para womenpreneur akan berkolaborasi untuk menjadikan karya-karya (kita) go international,” ujarnya.

Selain berhasil memilih ketua International Womenpreneur Community, MFWS 2024 juga dirangkai dengan Womenpreneur Summit Talkshow dan Women CEO Forum. CEO Forum ini menghadirkan tiga sesi berbeda yaitu, Marketing Strategy, Finance & Investment Strategy, dan System Strengthening Strategy. Melalui ketiga sesi ini para peserta diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada para pengusaha perempuan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Acara yang berlangsung selama dua hari berturut-turut ini juga diisi dengan berbagai acara lainnya, seperti Business to Business (B2B) Gala Dinner yang terdiri dari Mini-Exhibition and Gala Dinner, Business Matching, dan Awarding Night. Rangkaian demi rangkaian agenda penting itulah yang membedakan MFWS 2024 dengan pertemuan bisnis lain yang pernah diadakan selama ini.

Dalam acara MFWS ini menghadirkan berbagai tokoh sebagai narasumber seperti Asma Nadia sebagai salah satu Writepreneur terkemuka di Indonesia. Turut hadir juga Tya Arifin sebagai salah satu CEO Mutiara Beauty di Malaysia, dan masih banyak lagi tokoh perempuan lainnya yang turut hadir dari berbagai latar belakang industri.

Para peserta dari berbagai negara tampak antusias mengikuti rangkaian demi rangkaian yang disuguhkan penyelenggara. MFWS 2024 memang bukan hanya ajang pertemuan bagi para pelaku industri, tetapi juga merupakan wadah yang menginspirasi dan mendorong lebih banyak perempuan untuk menjadi pemimpin dan inovator masa depan.