HOME WOMEN LIFE

Shio Ayam Wajib Senang, Shio Anda Paling Populer di Tahun Naga Kayu

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |19:08 WIB
Shio Ayam Wajib Senang, Shio Anda Paling Populer di Tahun Naga Kayu
Tahun Naga Kayu. (Foto: Freepik)
A
A
A

PEMILIK shio Ayam patut berbangga, karena pada tahun Naga Kayu di 2024 shio ayam akan bakal popular. Mereka pun akan menghasilkan elemen logam yang jadi elemen terbaik tahun ini.

Menurut pakar Feng Shui Erwin Yap, ada shio yang jika dikombinasikan dengan naga akan menjadi logam yang bagus tahun ini. Salah satunya tentu saja shio ayam, yang sangat bagus jika dikombinasikan.

“Naga dengan ayam berkombinasi menjadi logam. Jadi, mereka yang punya shio ayam di 2024 naga kayu akan menjadi lebih populer,” kata Irwin seperti dilansir dari Antara.

Menurut Erwin, ketika mempelajari Bazi (pa ce), sebuah ilmu metafisika Tionghoa yang mempelajari peta lahir seseorang, ada aspek romantis dari salah satu zodiak. Tapi, ini adalah suatu hal yang berubah-ubah menurut pendapat orang tersebut.

Dalam Bazi, istilah tersebut dikenal sebagai popularitas. Oleh karena itu, orang dengan energi yang lebih populer tahun ini akan mendapat perhatian lebih dari orang lain, terutama jika mereka sedang mencari jodoh.

Erwin mengatakan untuk melihat kecocokan Shio, harus mencocokkan unsur Shio dengan unsur bagan kelahiran orang tersebut, seperti tanggal dan tahun lahir bahkan waktu lahir. Hal ini dimaksudkan untuk membuat prediksi lebih akurat.

