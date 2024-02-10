Potret Erika Carlina Rayakan Imlek Bareng Keluarga, Pakai Foto Hitam Putih

ERIKA Carlina salah satu selebgram dan aktris yang merayakan Imlek. Di tengah kesibukannya, Imlek 2024 ini menjadi momen berharga baginya untuk melepas rindu bersama keluarga.

Kebersamaan Erika saat merayakan Imlek ia bagikan dalam Instagram pribadinya. Ia membuat unggahan saat foto bersama keluarganya.

Foto tersebut menggunakan nuansa hitam putih sehingga memberi kesan estetik. Kedua orang tuanya nampak duduk di kuris, sementara Erika dan dua saudaranya yang lain nampak berdiri di sisi orang tuanya.

"Semoga Anda bahagia dan sejahtera," tulis pemain film Srimulat ini dalam bahasa China, seperti dikutip dari Instagram @eri.carl.

BACA JUGA: Begini Tampilan Busana Karya Desainer Indonesia yang Muncul di Grammy Awards 2024

Dalam foto itu, Erika Carlina nampak anggun dalam balutan dress cheongsam model panjang. Dress tersebut diberi aksen bordir bunga di seluruh bagian dress tersebut.

Meski tidak diketahui warna dari dress tersebut, namun penampilan Erika nampak stunning. Dia juga memancarkan tubuhnya yang ideal.