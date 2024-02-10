Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Punya Shio yang Sama

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:11 WIB
Ternyata Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Punya Shio yang Sama
Ilustrasi Ayu Ting Ting (Foto: Instagram)
A
A
A

TERNYATA Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana punya shio yang sama. Keduanya viral dikarenakan telah menggelar acara tunangan di Pesona Alam Puncak secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Meski begitu, acara tunangan mereka digelar cukup mewah.

Dalam pertunangannya ini, dikabarkan ternyata Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana punya shio yang sama. Sayangnya, rumor itu salah dikarenakan untuk Ayu Ting Ting merupakan kelahiran tahun 1992 yang membuat shionya adalah shio Monyet.

Sementara Muhammad Fardhana merupakan kelahiran 1993 yang membuat shionya adalah Ayam. Mengutip laman Your Chinese Astrology, pemilik shio monyet dan ayam memiliki kecocokan sekitar 70%. Hal ini karena keduanya memiliki berbagai persamaan yang cocok satu sama lain.

Sebagai informasi, alasan Ayu Ting Ting terima lamaran Muhammad Fardhana, seorang anggota TNI yang ternyata lebih muda darinya. Meski perkenalannya cukup singkat, namun sang pedangdut mengaku sangat menyukai sifat pria tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180889//ayu_ting_ting-pI4G_large.JPG
Ayu Ting Ting Nonton Konser BLACKPINK Bareng Bilqis, Netizen: Kayak Kakak Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174510//ayu_ting_ting-2Kwu_large.jpg
Ayu Ting Ting Dijodohkan Netizen dengan Desta, Ayah Rozak Singgung soal Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199//ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/612/3169601//lisa_mariana-2oeS_large.jpg
Daftar Artis dan Selebgram yang Pernah Tes DNA seperti Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163183//mpok_alpa-MujZ_large.JPG
Ayu Ting Ting Kenang Kebaikan Almarhumah Mpok Alpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/455/3162324//harta_kekayaan-sV0P_large.jpg
Harta Kekayaan Ayu Ting Ting, Pedangdut yang Baru Gelar Konser Tunggal Dangdut-Dangdutan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement