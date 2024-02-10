Ternyata Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Punya Shio yang Sama

TERNYATA Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana punya shio yang sama. Keduanya viral dikarenakan telah menggelar acara tunangan di Pesona Alam Puncak secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Meski begitu, acara tunangan mereka digelar cukup mewah.

Dalam pertunangannya ini, dikabarkan ternyata Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana punya shio yang sama. Sayangnya, rumor itu salah dikarenakan untuk Ayu Ting Ting merupakan kelahiran tahun 1992 yang membuat shionya adalah shio Monyet.

Sementara Muhammad Fardhana merupakan kelahiran 1993 yang membuat shionya adalah Ayam. Mengutip laman Your Chinese Astrology, pemilik shio monyet dan ayam memiliki kecocokan sekitar 70%. Hal ini karena keduanya memiliki berbagai persamaan yang cocok satu sama lain.

Sebagai informasi, alasan Ayu Ting Ting terima lamaran Muhammad Fardhana, seorang anggota TNI yang ternyata lebih muda darinya. Meski perkenalannya cukup singkat, namun sang pedangdut mengaku sangat menyukai sifat pria tersebut.