4 Arah Mata Angin yang Bawa Hoki di Tahun Naga Kayu

TAHUN Naga Kayu memang membawa dipercaya menjadi tahun yang baik dan bisa memberikan energi positif. Secara feng shui, ada beberapa cara untuk mendapatkan rezeki tersebut.

Adapun feng shui sendiri, merupakan gabungan dua kata yang bermakna angin (feng) yang dayang dari atas dan air (shui) energi dari bawah. Dari kata feng shui tersebut artinya ada energi atau dalam bahasa Tiongkok disebut Qi, yang datang dari atas dan bawah yang dapat memberikan energi positif maupun negatif di dalam sebuah bangunan.

Angin yang 'diprediksi' tahun ini datang dari segi keuangan yaitu Timur Laut, Timur, Tenggara dan Barat Daya. Arah utama ini akan membawa kesuksesan di bidang keuangan tahun ini bagi mereka yang rumahnya menghadap pintu depan atau empat arah tersebut.

Seperti dilansir dari Antara, Ahli feng shui Erwin Yap, mengatakan jika pintu depan rumah tidak menghadap ke arah tersebut, Anda bisa saja melakukan renovasi untuk memindahkan arah pintu depannya. Menurutnya, Anda bisa menggunakan kompas di rumah untuk mencari ruang keberuntungan tahun itu.

Misalnya, jika suatu tempat tinggal seorang penduduk mempunyai ruangan yang menghadap ke timur, maka ia akan menempati ruangan itu dan berusaha untuk tidur di ruangan itu selama setahun.

Jika anda sedang mencari jodoh atau sedang menunggu jodoh, arah barat adalah cara terbaik untuk meningkatkan energi positif dalam diri anda. Jadikan ruangan sebelah barat rumah Anda sebagai tempat bekerja atau tidur. Hal ini dapat mencerahkan aura pemilik rumah dan secara tidak langsung membangkitkan energi positif hingga menarik perhatian orang lain.