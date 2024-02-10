7 Ide Kencan di Hari Valentine, Gak Perlu Mahal Kok

HARI Valentine memang akan berlangsung dalam beberapa hari lagi. Lantas, apakah Anda susah memiliki rencana bersama pasangan untuk dihabiskan saat valentine nanti?

Nah, jika belum berikut beberapa ide kencan untuk menciptakan momen spesial bersama pasangan. Memang kado paling baik adalah menciptakan momen dan kenangan spesial bersama orang yang Anda cintai.

Tahun ini, rayakan momen tak terlupakan bersama pasangan dengan ide kencan yang tidak hanya romantis tapi juga kreatif. Dari sarapan hingga merayakan suara cinta pasangan Anda dengan cara yang unik. Berikut beberapa ide kegiatan Hari Valentine bersama pasangan, seperti dilansir dari Highend.

Sarapan Internasional

Nikmati sarapan di tempat tidur dengan croissant, buah, dan kopi dalam suhu hangat kamar Anda. Pilih negara sebagai tema Anda dan siapkan sarapan tradisional untuk negara tersebut, seperti sarapan Prancis dengan croissant dan kopi.

Kenali bahasa cintamu

Kenali Bahasa Cinta Pasangan Anda Pelajari bahasa cinta pasangan Anda. Jika Anda menyukai perhatian fisik, berjalan-jalan bersama dan nikmati pijatan bersama. Jika bahasa cintanya berbakat, kirimkan hadiah kecil sepanjang hari berdasarkan kebutuhannya.

BACA JUGA: Begini Tampilan Busana Karya Desainer Indonesia yang Muncul di Grammy Awards 2024

Dessert untuk Hari Valentine

Ayo buat makanan penutup bersama dengan mencelupkan stroberi ke dalam coklat leleh. Ini cara yang menyenangkan untuk bekerja sama dan menikmati hasilnya.

Maraton Film Romantis

Rencanakan maraton film romantis di rumah dengan lilin, kelopak mawar, dan popcorn untuk menciptakan suasana nyaman dan intim. Pilih film seperti "Love Sebenarnya" Atau "Telepon" untuk malam yang hangat itu.