Belajar Singkat soal Feng Shui, Kenapa Sering Jadi Patokan Orang China?

BANGSA China atau Tiongkok memang dikenal dengan beragam ilmu dan filosofi mereka, baik terkait kehidupan maupun teknologi. Mereka pun memiliki beberapa tradisi, yang melekat pada kehidupan dan sudah dianggap “kepercayaan”.

Salah satunya tradisi yang paling terkenal adalah Feng Shui, yang kerap berhubungan dengan arah rumah. Feng shui sendiri merupakan ilmu yang memperdalam tentang arah rejeki untuk sebuah bangunan.

Seperti dilansir dari Antara, Ahli feng shui Erwin Yap, mengatakan feng shui akan membantu pemilik rumah atau bangunan mengetahui arah mana yang baik. Degan demikian, diharapkan bisa mendatangkan rejeki bagi si pemilik rumah.

Adapun feng shui sendiri, merupakan gabungan dua kata yang bermakna angin (feng) yang dayang dari atas dan air (shui) energi dari bawah. Dari kata feng shui tersebut artinya ada energi atau dalam bahasa Tiongkok disebut Qi, yang datang dari atas dan bawah yang dapat memberikan energi positif maupun negatif di dalam sebuah bangunan.

Setiap tahun, banyak orang yang ingin tahu apakah mereka akan beruntung tahun ini. Selain itu, karena adanya adaptasi budaya Tionghoa dan budaya Indonesia, masyarakat disini mempercayai ilmu Tionghoa karena sangat mengenalnya, dan serupa dengan yang berkaitan dengan ramalan.

Meski demikian, Erwin tetap berpesan agar masyarakat tidak menjadikan feng shui sebagai penanda kehidupan seseorang. Pasalnya, tempat dan nasib setiap orang tidak hanya ditentukan oleh Feng Shui saja, tetapi juga oleh faktor lain, seperti tanda-tanda zodiak, unsur-unsur zodiak itu sendiri, dan lain-lain.

Feng Shui sendiri merupakan gabungan dari banyak mata pelajaran seperti geografi, astronomi, astrologi, psikologi, filsafat, dll. Feng Shui juga harus memenuhi empat unsur yaitu yang berkaitan dengan lingkungan, rumah, penghuninya, dan dinamika tubuh, agar penafsirannya lebih akurat.

Satu hal yang pasti dan tidak dapat diubah adalah motivasi seseorang sebagai individu dan masa-masa hidupnya. Mirip dengan penampakan sebuah rumah atau tempat, namun penghuninya berbeda dengan orang lain di lingkungan sekitar, sehingga kehidupan di dalam rumah berbeda-beda menurut lambang zodiak, unsur, dan tanda waktu lain yang ditentukan serta bagaimana situasi saat ini?