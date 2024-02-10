Ahli Feng Shui Ungkap 4 Makanan Wajib saat Imlek Beserta Maknanya

SETIAP hari besar keagamaan pasti selalu menyajikan makanan khasnya masing- masing. Begitupun saat perayaan Imlek. Ada 4 makanan wajib yang selalu disajikan saat perayaan Imlek berlangsung.

Tentu saja makanan khas Imlek ini bukan hanya disajikan untuk mengenyangkan perut. Makanan khas Imlek ini memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan kemakmuran dan keberuntungan.

Menurut Rendy J. Chow selaku ahli Feng Shui, berikut ini 4 makanan wajib yang selalu disajikan saat imlek beserta maknanya.

Jeruk mandarin

Jeruk mandarin dengan warna yang sangat fresh turut meramaikan perayaan Imlek. Buah ini kerap tersaji di atas meja tamu kala perayaan Imlek tiba.

Jeruk mandarin ini ternyata memiliki lambang kemakmuran. Dalam hal ini, Rendy menegaskan jika makmur itu bukan selalu tentang uang.

“Jeruk itu lambang kemakmuran bukan uang. Karena orang China itu berharap di dunia ini makmur, bukan kaya loh. Kalau kaya sakit-sakitan dia enggak bisa menikmati uangnya,” ucap Rendy saat ditemui di iNews beberapa waktu lalu.

Kue keranjang

Sama halnya dengan jeruk mandarin. Kue keranjang yang berwarna cokelat juga sering disajikan di atas meja tamu. Jika melihat dari teksturnya, kue keranjang yang lengket memiliki makna rezeki yang selalu menempel pada diri kita.

Sementara kue keranjang yang disusun rapi di atas meja sesuai dengan ukurannya memiliki makna keharmonisan dalam keluarga.

“Kue yang lengket agar rezeki menempel kepadanya. Apalagi kue keranjang ditumpuk biar keluarga akur,” ucap Rendy.