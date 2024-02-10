Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Rachel Florencia Seksi Liburan di Pantai, Tato Naga Merah Bikin Salah Fokus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |01:34 WIB
Potret Rachel Florencia Seksi Liburan di Pantai, Tato Naga Merah Bikin Salah Fokus
Rachel Florencia. (Foto: Instagram)
A
A
A

BAGI pencinta esports, nama Rachel Florencia sudah tidak asing lagi. Dia merupakan Brand Ambassador (BA) Evos Esports yang memiliki paras menawan.

Selain berparas cantik, perempuan berusia 24 tahun ini juga memiliki penampilan yang menarik. Melalui media sosial dia banyak mengunggah potret seksinya. Rachel pun kerap digoda para pria yang menganggapnya dirinya sebagai waifu (istri) online.

Rachel Chia

Tidak heran, penampilannya yang cantik ditambah kemampuannya mengikuti kultur Jepang, membuat perempuan ini semakin digilai. Beberapa waktu lalu, perempuan kelahiran Cianjur ini mengunggah potret dirinya tengah berada di pantai.

Dalam potret itu Rachel memakai two piece hitam, dipadukan dengan celana denim yang sudah dibuka retsletingnya. Resleting di celana itu pun sengaja dia buka, sehingga menampilkan tali swimsuit hitamnya.

Dalam foto ini, prempuan blasteran Indo-China tersebut terlihat memesona dengan makeup flawless bernuansa nude. Tampilan rambutnya sengaja dibuat berantakan.

Berpose menunduk sembari bersandar di batu karang, Rachel nampak memamerkan tato naganya di bagian samping dada. Senyum manis ke arah kamera semakin membuat pesonanya semakin bertambah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078233/meyden-v7gR_large.jpg
Potret Gamer Cantik Meyden dengan Dress Vintage, Gayanya bak Noni Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076506/jena_dammaya-k2Sh_large.jpg
Gaya Jena Dammaya dengan Pose Centil, Tampil Seksi Pakai Crop Top Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053126/nita_vior-srBH_large.jpg
Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037207/laura_ziphora-YaOb_large.jpg
Gaya Menggoda Gamer Cantik Laura Ziphora dengan Mini Dress Hitam, Pamerkan Kaki Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033670/angie_marcheria-lNdu_large.jpg
Transformasi Gamer Cantik Angie Marcheria dari Imut hingga Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3006962/potret-eca-aura-dengan-berbagai-tema-outfit-tetap-cantik-dan-menggemaskan-8Wrkb6bJG4.jpg
Potret Eca Aura dengan Berbagai Tema Outfit, Tetap Cantik dan Menggemaskan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement