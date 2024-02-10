Potret Rachel Florencia Seksi Liburan di Pantai, Tato Naga Merah Bikin Salah Fokus

BAGI pencinta esports, nama Rachel Florencia sudah tidak asing lagi. Dia merupakan Brand Ambassador (BA) Evos Esports yang memiliki paras menawan.

Selain berparas cantik, perempuan berusia 24 tahun ini juga memiliki penampilan yang menarik. Melalui media sosial dia banyak mengunggah potret seksinya. Rachel pun kerap digoda para pria yang menganggapnya dirinya sebagai waifu (istri) online.

Tidak heran, penampilannya yang cantik ditambah kemampuannya mengikuti kultur Jepang, membuat perempuan ini semakin digilai. Beberapa waktu lalu, perempuan kelahiran Cianjur ini mengunggah potret dirinya tengah berada di pantai.

Dalam potret itu Rachel memakai two piece hitam, dipadukan dengan celana denim yang sudah dibuka retsletingnya. Resleting di celana itu pun sengaja dia buka, sehingga menampilkan tali swimsuit hitamnya.

Dalam foto ini, prempuan blasteran Indo-China tersebut terlihat memesona dengan makeup flawless bernuansa nude. Tampilan rambutnya sengaja dibuat berantakan.

Berpose menunduk sembari bersandar di batu karang, Rachel nampak memamerkan tato naganya di bagian samping dada. Senyum manis ke arah kamera semakin membuat pesonanya semakin bertambah.