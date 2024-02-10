Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Makeup Imlek ala Bubah Alfian, Lebih Cerah dan Segar

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:07 WIB
Tips Makeup Imlek ala Bubah Alfian, Lebih Cerah dan Segar
Bubah Alfian. (Foto: MPI)
A
A
A

TAHUN Baru Imlek identik dengan warna merah, dan mereka yang merayakannya mengenakan pakaian serba merah, termasuk warna riasan mata seperti lipstik. Tapi, warna merah ini memang harus disesuaikan dengan warna kulit agar tidak terlihat kusam.

Makeup artist (MUA) alias penata rias Bubah Alfian berbagi tips fashion agar wajah tetap segar dan glowing. Dia pun merekomendasikan gaya baru yang bisa membuat tampilan Anda semakin elegan, tetapi juga cerah dan segar, misalnya mengganti fokus dari bibir ke area mata.

"Kalau pakai baju merah di tahun baru, bibirmu juga merah, jadi sangat kentara. Kalau bosan dengan tampilan itu, sebaiknya kurangi warna merah bibirmu. Saatnya mengubah dengan eyeshadow smokey berwarna merah maroon, dan lipstick-nya yang lebih soft,” ungkap dia seperti dilansir dari Antara.

Bubah menyebut, tampilan smoky bisa membuat mata terlihat tebal atau cerah, tapi warna lipstik terang akan menyeimbangkannya. Mengikuti tren saat ini, Bubah menyarankan untuk tidak menggunakan eyeshadow.

Menurutnya, penggunaan eye shadow berwarna merah maroon bisa dilakukan untuk menciptakan gradasi warna yang indah. Baurkan eyeshadow hingga Anda mendapatkan gradasi lembut di bagian bawah mata.

