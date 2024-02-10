Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berjam-jam Naik Pesawat, Lakukan 8 Hal Ini untuk Mengusir Bosan Selama Penerbangan

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |18:11 WIB
Berjam-jam Naik Pesawat, Lakukan 8 Hal Ini untuk Mengusir Bosan Selama Penerbangan
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

PERJALANAN bisa sangat menyenangkan, namun bagaimana Anda memanfaatkan waktu di pesawat sebelum tiba di tujuan? pertanyaan ini seringkali membuat penumpang berpikir.

Meski menonton film, membaca buku, dan bermain game merupakan pilihan yang bagus, masih banyak lagi aktivitas yang bisa membuat waktu berlalu dengan cepat di atas pesawat.

Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat waktu di pesawat menjadi menyenangkan. Berikut delapan aktivitas menarik yang dapat Anda lakukan saat penerbangan!

1. Rencanakan perjalanan berikutnya

Merencanakan petualangan berikutnya akan menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Jelajahi peta rute maskapai penerbangan, cari tahu tentang destinasi yang menarik, dan buat daftar tempat yang ingin Anda kunjungi.

Anda bahkan dapat membuat rencana perjalanan rinci atau memesan tiket untuk aktivitas yang ingin Anda lakukan setibanya di tujuan Anda.

2. Belajar bahasa

Anda berkesempatan untuk memulai belajar bahasa baru atau meningkatkan kemampuan bahasa yang sudah Anda miliki.

Ada banyak aplikasi bahasa yang tersedia secara gratis, yang memungkinkan Anda mempelajari beberapa kata dan frasa penting dalam bahasa lokal. Tidak hanya akan meningkatkan pengalaman perjalanan Anda, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada penduduk lokal.

Infografis Benda Terlarang Dibawa ke Pesawat

3. Tidur lelap

Tidur nyenyak selama penerbangan dapat membuat tubuh Anda segar ketika tiba di tujuan. Persiapkan alat tidur yang nyaman, seperti bantal leher, selimut, masker mata, dan earplug atau headphone peredam suara. Anda akan merasa nyaman tidur di pesawat dan lebih mudah lelap.

4. Bermain games atau pecahkan teka-teki

Mengisi waktu di pesawat dengan bermain games atau menyelesaikan teka-teki dapat membuat perjalanan terasa lebih cepat.

Bawa permainan kartu, papan, atau perangkat elektronik untuk dimainkan dengan teman perjalanan Anda. Selain itu, teka-teki silang, Sudoku, atau permainan kata lainnya juga bisa menjadi pilihan yang menyenangkan untuk mengisi waktu.

5. Menonton film

Persiapkan film favorit untuk menikmati waktu luang saat penerbangan. Pastikan untuk unduh film atau acara TV melalui gadget Anda sebelum berangkat, terutama jika maskapai tidak menyediakan hiburan di dalam pesawat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement