Berjam-jam Naik Pesawat, Lakukan 8 Hal Ini untuk Mengusir Bosan Selama Penerbangan

PERJALANAN bisa sangat menyenangkan, namun bagaimana Anda memanfaatkan waktu di pesawat sebelum tiba di tujuan? pertanyaan ini seringkali membuat penumpang berpikir.

Meski menonton film, membaca buku, dan bermain game merupakan pilihan yang bagus, masih banyak lagi aktivitas yang bisa membuat waktu berlalu dengan cepat di atas pesawat.

Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat waktu di pesawat menjadi menyenangkan. Berikut delapan aktivitas menarik yang dapat Anda lakukan saat penerbangan!

1. Rencanakan perjalanan berikutnya

Merencanakan petualangan berikutnya akan menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Jelajahi peta rute maskapai penerbangan, cari tahu tentang destinasi yang menarik, dan buat daftar tempat yang ingin Anda kunjungi.

Anda bahkan dapat membuat rencana perjalanan rinci atau memesan tiket untuk aktivitas yang ingin Anda lakukan setibanya di tujuan Anda.

2. Belajar bahasa

Anda berkesempatan untuk memulai belajar bahasa baru atau meningkatkan kemampuan bahasa yang sudah Anda miliki.

Ada banyak aplikasi bahasa yang tersedia secara gratis, yang memungkinkan Anda mempelajari beberapa kata dan frasa penting dalam bahasa lokal. Tidak hanya akan meningkatkan pengalaman perjalanan Anda, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada penduduk lokal.

3. Tidur lelap

Tidur nyenyak selama penerbangan dapat membuat tubuh Anda segar ketika tiba di tujuan. Persiapkan alat tidur yang nyaman, seperti bantal leher, selimut, masker mata, dan earplug atau headphone peredam suara. Anda akan merasa nyaman tidur di pesawat dan lebih mudah lelap.

4. Bermain games atau pecahkan teka-teki

Mengisi waktu di pesawat dengan bermain games atau menyelesaikan teka-teki dapat membuat perjalanan terasa lebih cepat.

Bawa permainan kartu, papan, atau perangkat elektronik untuk dimainkan dengan teman perjalanan Anda. Selain itu, teka-teki silang, Sudoku, atau permainan kata lainnya juga bisa menjadi pilihan yang menyenangkan untuk mengisi waktu.

5. Menonton film

Persiapkan film favorit untuk menikmati waktu luang saat penerbangan. Pastikan untuk unduh film atau acara TV melalui gadget Anda sebelum berangkat, terutama jika maskapai tidak menyediakan hiburan di dalam pesawat.