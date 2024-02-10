Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Cara Menghilangkan Asam Urat di Kaki yang Ampuh

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |09:05 WIB
8 Cara Menghilangkan Asam Urat di Kaki yang Ampuh
Ilustrasi 8 cara menghilangkan asam urat (Foto:Timesofindia)
A
A
A

SIMAK 8 cara menghilangkan asam urat di kaki yang ampuh. Dalam hal ini, asam urat adalah suatu bentuk radang sendi yang menyebabkan nyeri dan bengkak pada persendian Anda. Serta terjadi ketika ada penumpukan asam urat di tubuh Anda.

Ketika tubuh Anda memiliki kadar asam urat yang tinggi (hiperurisemia),nantinya dapat menumpuk dan mengendap di persendian Anda. Untuk itu ada cara menghilangkannya.

Berikut 8 cara menghilangkan asam urat di kaki yang ampuh:

1. Minum banyak air

Ketika seseorang menderita asam urat, mereka dapat mengalami pembengkakan dan peradangan yang signifikan. Salah satu cara untuk mengurangi gejala adalah dengan minum lebih banyak air.

asam urat

Meningkatkan konsumsi cairan dapat merangsang ginjal seseorang untuk mengeluarkan cairan berlebih, sehingga mengurangi pembengkakan pada penderita asam urat.

2. Kompres es

Menerapkan kompres es yang dilapisi kain pada sendi dapat membantu mengurangi peradangan terkait asam urat.

Halaman:
1 2
      
