Miliki Kanker Prostat? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya

KANKER prostat merupakan salah satu kanker yang terjadi di prostat atau kelenjar kecil. Bagian sistem reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Fungsi utama prostat, yakni memproduksi cairan mani yang memberikan nutrisi dan membawa sperma.

Dilansir dari Cleveland Clinic, Minggu (11/2/2024), berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 13 dari 100 orang, khususnya pria di Amerika mengalami kanker prostat. Perkiraan jumlah tersebut, setidaknya dua hingga tiga pria meningkatkan risiko kematian akibat kanker.

Individu didiagnosis menderita kanker prostat, kemungkinan besar adalah jenis adenokarsinoma. Kanker adenokarsinoma berasal dari sel-sel kelenjar, seperti prostat yang mengeluarkan cairan. Adapun klasifikasi kanker prostat lainnya, meliputi karsinoma sel kecil, karsinoma sel transisi, tumor neuroendokrin, dan sarkoma.

Gejala Kanker Prostat

Kanker prostat stadium awal sering kali tidak menunjukkan gejala apa pun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa masalah dapat muncul dengan perkembangan penyakit. Berikut ini tanda-tanda kanker prostat yang lebih parah, antara lain:

1. Aliran urin lemah atau terputus

2. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari dengan rasa mendesak

3. Nyeri atau terbakar saat buang air kecil (disuria)

4. Kesulitan mengosongkan kandung kemih (inkontinensia urin)

5. Terdapat darah dalam urin atau air mani (hematospermia)

6. Rasa nyeri pada punggung, pinggul, atau panggul yang tidak kunjung hilang

7. Ejakulasi yang menyakitkan dan disfungsi ereksi (DE)

8. Kesulitan mengontrol usus (inkontinensia tinja).

Penyebab

Para ahli belum dapat memastikan penyebab sel di prostat menjadi kanker. Umumnya, kanker prostat terjadi ketika sel-sel mengalami pembelahan secara cepat dibandingkan sel normal. Sel abnormal tetap hidup, saat sel-sel lain mati.

Sel-sel abnormal itu, terakumulasi membentuk tumor yang tumbuh dan menyerang ke jaringan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa sel abnormal dapat pecah sehingga menyebar ke bagian tubuh lain (bermetastasis).