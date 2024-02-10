Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Miliki Kanker Prostat? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya

Wulan Savitri , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |04:00 WIB
Miliki Kanker Prostat? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya
Mengenal kanker prostat dan cara mengatasinya. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

KANKER prostat merupakan salah satu kanker yang terjadi di prostat atau kelenjar kecil. Bagian sistem reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Fungsi utama prostat, yakni memproduksi cairan mani yang memberikan nutrisi dan membawa sperma.

Dilansir dari Cleveland Clinic, Minggu (11/2/2024), berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 13 dari 100 orang, khususnya pria di Amerika mengalami kanker prostat. Perkiraan jumlah tersebut, setidaknya dua hingga tiga pria meningkatkan risiko kematian akibat kanker.

Individu didiagnosis menderita kanker prostat, kemungkinan besar adalah jenis adenokarsinoma. Kanker adenokarsinoma berasal dari sel-sel kelenjar, seperti prostat yang mengeluarkan cairan. Adapun klasifikasi kanker prostat lainnya, meliputi karsinoma sel kecil, karsinoma sel transisi, tumor neuroendokrin, dan sarkoma.

Gejala Kanker Prostat

Kanker prostat stadium awal sering kali tidak menunjukkan gejala apa pun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa masalah dapat muncul dengan perkembangan penyakit. Berikut ini tanda-tanda kanker prostat yang lebih parah, antara lain:

Kanker prostat

1. Aliran urin lemah atau terputus

2. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari dengan rasa mendesak

3. Nyeri atau terbakar saat buang air kecil (disuria)

4. Kesulitan mengosongkan kandung kemih (inkontinensia urin)

5. Terdapat darah dalam urin atau air mani (hematospermia)

6. Rasa nyeri pada punggung, pinggul, atau panggul yang tidak kunjung hilang

7. Ejakulasi yang menyakitkan dan disfungsi ereksi (DE)

8. Kesulitan mengontrol usus (inkontinensia tinja).

Penyebab

Para ahli belum dapat memastikan penyebab sel di prostat menjadi kanker. Umumnya, kanker prostat terjadi ketika sel-sel mengalami pembelahan secara cepat dibandingkan sel normal. Sel abnormal tetap hidup, saat sel-sel lain mati.

Sel-sel abnormal itu, terakumulasi membentuk tumor yang tumbuh dan menyerang ke jaringan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa sel abnormal dapat pecah sehingga menyebar ke bagian tubuh lain (bermetastasis).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966404/apa-itu-kanker-prostat-penyakit-yang-diduga-dialami-raja-charles-iii-piZm3AUEth.jpg
Apa itu Kanker Prostat? Penyakit yang Diduga Dialami Raja Charles III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/487/2806896/paling-umum-dialami-pria-dokter-ungkap-5-gejala-utama-kanker-prostat-iu7fEOmXIM.JPG
Paling Umum Dialami Pria, Dokter Ungkap 5 Gejala Utama Kanker Prostat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184696//kanker-sriR_large.jpg
5 Mitos Cegah Kanker yang Masih Dipercaya, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154620//kanker_prostat-x7No_large.jpg
Kenali Gejala Pembesaran Prostat, Sering Buang Air Kecil di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/18/3140061//mantan_presiden_as_joe_biden-cmSo_large.jpg
Mantan Presiden AS Joe Biden Didiagnosis Idap Kanker Prostat Agresif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/481/3110519//barbie_hsu_meninggal_dunia_karena_pneunomia_berikut_gejala_pengebab_dan_cara_pencegahannya-8KaT_large.jpg
Barbie Hsu Meninggal Dunia karena Pneumonia Berikut Gejala, Pengebab, dan Cara Pencegahannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement