7 Makanan Penurun Kolesterol, Efektif Dikonsumsi Usai Perayaan Imlek

MEMASUKI libur panjang Imlek, banyak masyarakat yang merayakan dengan makan-makan bersama keluarga besar. Meski menyenangkan, namun tanpa disadari banyak makanan tak sehat yang dikonsumsi selama perayaan Imlek. Tak sedikit hal tersebut membuat kadar kolesterol seseorang meningkat.

Nah bagi Anda yang memiliki penyakit kolesterol tinggi, ada baiknya mengonsumsi beberapa makanan ini untuk mengantisipasi risiko kesehatan. Merangkum dari berbagai sumber, Sabtu (9/2/2024), berikut ulasannya.

1. Ikan Berlemak

Ikan berlemak, seperti ikan salmon dan makarel, merupakan sumber asam lemak omega-3 rantai panjang yang sangat baik. Omega-3 meningkatkan kesehatan jantung dengan meningkatkan kolesterol HDL “baik” dan menurunkan risiko peradangan dan stroke.

Dalam sebuah penelitian besar selama 25 tahun pada orang dewasa, mereka yang paling banyak makan ikan yang tidak digoreng memiliki kemungkinan paling kecil untuk mengembangkan sindrom metabolik, sekelompok gejala yang mencakup tekanan darah tinggi dan tingkat HDL “baik” yang rendah.

Dalam penelitian besar lainnya pada orang dewasa yang lebih tua, mereka yang makan tuna atau ikan panggang atau panggang lainnya setidaknya sekali seminggu memiliki risiko stroke 27 persen lebih rendah.

2. Teh





Teh mengandung banyak senyawa tumbuhan yang meningkatkan kesehatan jantung Anda. Ketika Teh hijau Mendapat banyak perhatian, teh hitam dan teh putih memiliki khasiat dan efek kesehatan yang serupa. Dua senyawa bermanfaat utama dalam teh adalah:

Katekin membantu mengaktifkan oksida nitrat, yang penting untuk kesehatan tekanan darah. Mereka juga menghambat sintesis dan penyerapan kolesterol dan membantu mencegah penggumpalan darah.

Quercetin dapat memperbaiki pembuluh darah fungsi dan menurunkan peradangan. Minum teh dapat membantu menurunkan tingkat kolesterol dan mengurangi risiko penyakit jantung.

3. Coklat Hitam dan Kakao

Kakao adalah bahan utama dalam coklat hitam. Ini mungkin tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, namun penelitian memverifikasi klaim bahwa coklat hitam dan biji coklat dapat menurunkan kolesterol LDL “jahat”.

Dalam sebuah penelitian, orang dewasa yang sehat meminum minuman coklat dua kali sehari selama sebulan. Mereka mengalami penurunan kolesterol LDL “jahat” sebesar 0,17 mmol/l (6,5 mg/dl). Tekanan darah mereka juga menurun dan kolesterol HDL “baik” mereka meningkat.

4. Sayuran Berdaun Gelap

Meskipun semua sayuran baik untuk jantung Anda, sayuran berdaun gelap sangat bermanfaat. Sayuran berdaun gelap, seperti bayam, mengandung lutein dan karotenoid lainnya, yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung.

Sayuran berdaun gelap juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan mengikat asam empedu dan membuat tubuh Anda mengeluarkan lebih banyak kolesterol. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lutein menurunkan kadar kolesterol LDL “jahat” yang teroksidasi dan dapat membantu mencegah kolesterol mengikat dinding arteri.